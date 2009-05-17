Kasımpaşa 1 yıl aradan sonra Süper Lig'de

Karşıyaka'yı uzatmalar sonunda 2-1 yenen Kasımpaşa, Turkcell Süper Lig'e yükseldi



Bank Asya 1. Lig play-off final maçında, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Kasımpaşa, uzatma dakikalarında bulduğu golle Karşıkaya'yı 2-1 yenerek, Turkcell Süper Lig'e yükseldi.



Karşıyaka'nın 2. dakikada Ferhat'ın attığı golle öne geçtiği maçta, Kasımpaşa 55. dakikada Erhan ve 113. dakikada Hüseyin'in attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Geçtiğimiz sezon Bank Asya Birinci Lig'e düşen Kasımpaşa böylece 1 yıl aradan sonra yeniden Turkcell Süper Lig'e yükselmiş oldu.



2. dakikada Taha'ın ceza yayı üzerinden attığı şutta, top defansın arkasındaki Ferhat'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0



9. dakikada Yekta, ceza alanı içinde topu bir anda önünde buldu. Bu futbolcu kaleciyi de geçtikten sonra vuruşunu yaptı, ancak Ahmet Solakel meşin yuvarlağı gol çizgisinden çıkarmayı başardı.



55. dakikada Özgür'ün sağ taraftan arka direğe gönderdiği topu Erhan bekletmeden ayağının içiyle ağlara gönderdi: 1-1



101. dakikada Taha'nın sol taraftan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Yunus'un kafa vuruşunda kaleci Tolga meşin yuvarlağı direğin dibinde kontrol etti.



107. dakikada Erhan'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Kerem ayaklarıyla topu engelledi.



112. dakikada sol taraftan gelişen Kasımpaşa atağında ceza alanı içindeki karambolde topu önünde bulan Hüseyin'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2



Karşılaşma Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



KARŞIYAKA: 1 - KASIMPAŞA: 2

Stat: Yenikent ASAŞ

Hakemler: Bünyamin Gezer, Neşet Merdin, Asım Yusuf Öz

Karşıyaka: Kerem, Ahmet Çağıran, Aydın, Fuat, Ahmet Solakel, Zafer, Taha, Kıvanç, Cihan (Dk. 114 Önder), Ferhat (Dk. 106 Timuçin), Eser (Dk. 75 Yunus)

Kasımpaşa: Tolga, Ömer, Merthan, Evren, Alparslan, Yekta, Murat Akın, Özgür (Dk. 102 İsmail), Erhan, Sertan, (Dk. 75 Moritz), Hüseyin (Dk. 117 Askou ?)

Goller: Dk. 2 Ferhat (Karşıyaka), Dk. 55 Erhan, Dk. 112 Hüseyin (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 3 Tolga, Dk. 26 Sertan, Dk. 90 Erhan (Kasımpaşa), Dk. 75 Zafer, Dk. 93 Kıvanç, Dk. 106 Aydın (Karşıyaka)



