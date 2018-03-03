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Spor

Kasımpaşa - Osmanlıspor maçının ardından

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: "Bugünkü oyunun karşılığı beraberlikti" Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz: "Bu takımı ligde tutacağız" Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) Spor Toto Süper Lig 24'üncü hafta maçında Kasımpaşa ile Osmanlıspor 1-1 be

03 Mart 2018 19:26

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: \"Bugünkü oyunun karşılığı beraberlikti\"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz: \"Bu takımı ligde tutacağız\"

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig 24\'üncü hafta maçında Kasımpaşa ile Osmanlıspor 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarının karşısına çıktı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, kazanmaları gereken bir maçta puan kaybettiklerini söyleyerek, \"Maça ritimsiz başlamak ve topa doğru sahip olamamak ilk yarı bize problem yaşattı. İlk yarıda defansif olarak bir sorun yoktu ama üretkenlikte problem yaşadık. İkinci yarı topa daha doğru sahip olduk, bu kez rakip takımın savunma direnci onların istediği gibi işledi. Bugün baktığınızda oyunun pozisyon karşılığı olarak birer puan haklı duruyor. Cüneyt hoca ve ekibi pozisyonu izlediğinde penaltının ağır bir karar olduğunu görecek. John Murillo\'nun sağlık açısından bir sorunu vardı ama toparladı, şu anda yok. Bizim değerli bir oyuncumuz. İkinci yarı başlangıcından bu yana doğru oynayan takımda şu anda kendisine çok ihtiyacımız olmadı. Şans geldiğinde takımımıza katkı sağlamaya devam edecektir\" dedi.
BUZ: \"BU TAKIMI LİGDE TUTACAĞIZ\"
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise şöyle konuştu:
\"Çok önemli bir müsabakaydı ve galip ayrılmak istedik ancak. Bizim açımızdan eksiklere baktığınızda önemli eksikler vardı. Aminu, Serdar, Özer, Numan bizim için çok önemli. Ama burada elimizden gelen her şeyi verdik. Mücadelemiz iyiydi. Kasımpaşa da kazanmak istiyordu. Öne geçtik ama çok kısa sürede golü yedik. İkinci yarı çok fazla geriye yaslandık. Geçen hafta penaltıyı atamamıştık, bu hafta da Cikalleshi yakaladığı müsait pozisyonu atsa farklı olacaktı. Fırsatlarımız vardı, değerlendiremedik ama bu haftalarda her puan çok önemli. Biz her hafta bu takımın pozitif anlamda kırılmasını bekliyoruz. Çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta Bursaspor maçını alıp yolumuza bakacağız. Bu takımı ligde tutacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İrfan Buz\'un açıklamaları
- Kemal Özdeş\'in açıklamaları

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