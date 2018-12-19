Kasımpaşa - Menemen Belediyespor: 4 - 1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, İsmail Şencan, Samet Çavuş

KASIMPAŞA: Eray - Onur, Ben Youssef, Sa (Dk. 46 Veysel), Özgür, Hakan Pavelka, Tarkan, Koita (Dk. 46 Hasan), Eduok (Dk. 72 Çağatay), Ethem

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati - Veli, Alberk (Dk. 46 Talha), Mert, Murat, Taşkın, Mustafa (Dk. 62 Serhat), Umut, Rıdvan, Okan, Vedat (Dk. 56 Tayfun)

GOLLER: Dk. 27 ve Dk. 38 Mustafa, Dk. 34 Koita (P), Dk. 72 Eduok (Kasımpaşa) - Dk. 84 Serhat (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Pavelka (Kasımpaşa)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Menemen Belediyespor\'u 4-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27 ve 38\'inci dakikalarda Mustafa, 34\'üncü dakikada penaltıdan Koita ve 72\'nci dakikada Eduok kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 84\'üncü dakikada Serhat\'tan geldi. Deplasmanda oynanan ilk maçı da 2-1\'lik skorla kazanan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası\'nda bir üst tura yükseldi.

5\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Menemen Belediyespor atağında Okan içeri çevirdi. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Umut\'un plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

20\'nci dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Sağ kanatta Mustafa ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rıdvan\'ın şutunda top yandan auta çıktı.

27\'nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Pavelka\'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mustafa\'nın sol ayağına aldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

33\'üncü dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Eduok, boş durumdaki Koita\'yı gördü. Koita, Rıdvan\'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

34\'üncü dakikada topun başına geçen Koita\'nın şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

38\'inci dakikada Kasımpaşa farkı 3\'e çıkardı. Koita\'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Eduok, ceza sahasına girdikten sonra topu boş durumdaki Mustafa ile buluşturdu. Mustafa\'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

71\'inci dakikada Kasımpaşa farkı 4\'e çıkardı. Mustafa\'nın asıyla savunma arkasına sarkan Eduok kaleci karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yolladı: 4-0.

84\'üncü dakikada gelişen Menemen Belediyespor atağında Umut\'un pasında savunma arkasına sarkan Serhat\'ın sert şutunda top filelere gitti: 4-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Menemen Belediyespor\'u 4-1 mağlup etti.

