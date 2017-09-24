Kasımpaşa - Kayserispor: 1-1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

HAKEMLER: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Strahil Popov, Veysel Sarı, Kenneth Omeruo, Olivier Veigneau, David Pavelka (Dk. 90 Hasan Bilal), Loret Sadiku, Markus Neumayr (Dk. 71 Jhon Murillo), Bernard Mensah (Dk. 80 Abdullah Durak), Trezeguet, Michael Rangel

KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Oleksandr Kucher, Erkan Kaş (Dk. 46 Atila Turan), Şamil Çinaz, Stephane Badji (Dk. 62 Nikola Stojiljkovic), Deniz Türüç, Fernando Boldrin, Ryan Mendes (Dk. 80 Ryan Mendes), Umut Bulut

GOLLER: Dk. 38 Michael Rangel (Kasımpaşa) - Dk. 90 Atila Turan (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk. 81 Michael Rangel (Kasımpaşa) - Dk. 63 Şamil Çinaz (Kayserispor)

Süper Lig 6\'ncı hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Bu skorla birlikte Kasımpaşa 8, Kayserispor 11 puana yükseldi.

HAVUTÇU VE KAFKAS MAÇI TAKİP ETTİ

Mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Antrenörü Tayfur Havutçu ile TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas takip etti.

MÜCADELENİN SON BÖLÜMÜNDE OLAY ÇIKTI

Mücadelenin son dakikalarında Kayserispor yedek kulübesi ile tribünler arasında kargaşa çıktı. Bu bölümde tribünlerden sahaya yabancı maddeler atılırken, güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

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