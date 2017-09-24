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Spor

Kasımpaşa - Kayserispor: 1-1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)   STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu HAKEMLER: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Strahil Popov, Veysel Sarı, Kenneth Omeruo, Olivier Veigneau, David Pavelka (Dk

24 Eylül 2017 21:33

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

 

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
HAKEMLER: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir
KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Strahil Popov, Veysel Sarı, Kenneth Omeruo, Olivier Veigneau, David Pavelka (Dk. 90 Hasan Bilal), Loret Sadiku, Markus Neumayr (Dk. 71 Jhon Murillo), Bernard Mensah (Dk. 80 Abdullah Durak), Trezeguet, Michael Rangel
KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Oleksandr Kucher, Erkan Kaş (Dk. 46 Atila Turan), Şamil Çinaz, Stephane Badji (Dk. 62 Nikola Stojiljkovic), Deniz Türüç, Fernando Boldrin, Ryan Mendes (Dk. 80 Ryan Mendes), Umut Bulut
GOLLER: Dk. 38 Michael Rangel (Kasımpaşa) - Dk. 90 Atila Turan (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Dk. 81 Michael Rangel (Kasımpaşa) - Dk. 63 Şamil Çinaz (Kayserispor)

Süper Lig 6\'ncı hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Bu skorla birlikte Kasımpaşa 8, Kayserispor 11 puana yükseldi.
HAVUTÇU VE KAFKAS MAÇI TAKİP ETTİ
Mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Antrenörü Tayfur Havutçu ile TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas takip etti.
MÜCADELENİN SON BÖLÜMÜNDE OLAY ÇIKTI
Mücadelenin son dakikalarında Kayserispor yedek kulübesi ile tribünler arasında kargaşa çıktı. Bu bölümde tribünlerden sahaya yabancı maddeler atılırken, güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

 

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