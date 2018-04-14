T24 LogoT24 Logo
Spor

Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor: 2 - 0

İSTANBUL,(DHA) STAT: Recep Tayyip Erdoğan HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Baki Tuncay Akkın, Mustafa Ergin Gözütok KASIMPAŞA: Eray - Popov, Veysel, Omeruo, Vaigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan(Dk

14 Nisan 2018 18:25

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Baki Tuncay Akkın, Mustafa Ergin Gözütok
KASIMPAŞA: Eray - Popov, Veysel, Omeruo, Vaigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan(Dk. 79 Murillo), Mensah, Trezeguet, Mbaye Diagne (Dk. 85 Etoundi)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar - Hakan, Kravchenko(Dk. 79 Tayyib Talha), Özgür, İbanez, Skulason, Bliznichenko, Cem (Dk. 61 Osman), Murat, Stahl(Dk. 61 Kaje), Yusuf
GOLLER: Dk. 55 Trezeguet Dk. 66 Mensah (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Kravchenko, Hakan Aslantaş (Kardemir Karabükspor) - Mbaye Diagne (Kasımpaşa)
Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında Kasımpaşa sahasında Kardemir Karabükspor\'u 55\'inci dakikada Trezeguet ve 66\'ncı dakikada Mensah\'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 40\'a yükseltirken, Kardemir Karabükspor ise 12 puanda kaldı.
10\'uncu dakikada gelişen sağ kanattan gelişen Kardemir Karabükspor atağında Hakan Aslantaş\'ın ortasında arka direkte bulunan Murat\'ın kafa vuruşu auta gitti.
20\'nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Trezeguet, ceza sahası dışındaki Mensah\'a pasını aktardı. Mensah\'ın vuruşu farklı şekilde auta gitti.
35\'inci dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mbaye Diagane\'nin vuruşu barajdan geri geldi. Dönen topta Diagne bu kez sol ayağıyla vurdu ancak Karabükspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı. 
40\'ıncı dakikada kazanılan serbest vuruşta Mensah\'ın vuruşu farklı şekilde auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0\'lık skorla sona erdi.
55\'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta İlhan Depe\'nin yaptığı ortada arka direkte Trezeguet\'in kafa vuruşu kaleci Çağlar\'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0.
66\'ncı dakikada İlhan Depe\'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Diagne, kaleci Çağlar\'dan sıyrıldıktan sonra sağ çizgiden ortasını yaptı. Boş durumdaki Mensah\'ın röveşatasında top ağlarla buluştu: 2-0.
77\'nci dakikada kazanılan kornerde Mensah\'ın ortasında Diagne\'nin gelişine yaptığı vuruş az farkla auta gitti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor\'u 2-0 mağlup etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Recep Tayyip Erdoğan HAKEMLER MustafaBaki Tuncay Akkın Mustafa Ergin Gözütok KASIMPAŞA ErayPopov Veysel Omeruo Vaigneau Pavelka SadikuMurillo Mensah Trezeguet Mbaye Diagne DkEtoundi KARDEMİR KARABÜKSPORHakan KravchenkoDkTayyib Talha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24