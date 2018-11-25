Kasımpaşa - Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

Doğanay YAVUZ / İSTANBUL (DHA)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

KASIMPAŞA: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Popov, Özgür, Tarkan, David, Josue Sa (Dk. 87 Hakan), Trezeguet, Eduok (Dk. 89 Hasan), Diagne (Dk. 90 Mustafa)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Fabien, Sadık, Erkan (Dk. 59 Buğra), Murat Akça, Issam, Aleksic, Ahmed (Dk. 78 Ömer), Murat Yıldırım, Boutaib, Adem, Pereira (Dk. 69 Eren)

GOLLER: Dk. 4 (P) - Dk. 84 Diagne, Dk. 57 Josue (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Diagne, Veysel (Kasımpaşa) - Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Kasımpaşa kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u 3-0 yendi.

4\'üncü dakikada Eduok\'un şutu ceza sahası içindeki Murat Yıldırım\'ın eline çarptı ve hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Diagne topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

9\'uncu dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Eduok\'un önüne düştü ve Eduok\'un şutunu kaleci Fabien kurtardı.

16\'ncı dakikada Diagne\'nin attığı ara pası değerlendiren Trezeguet, sol çarprazdan ceza sahasına girdi ve Ahmet Ildız\'ın müdahalesi sonucunda yerde kaldı. Fırat Aydınus bir kez daha penaltı kararına hükmederken, penaltıyı kullanan Trezeguet topu dışarı attı.

21\'inci dakikada Boutaib\'in sağ kanattan açtığı ortayı kontrol eden Adem\'in şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

27\'nci dakikada ceza alanı sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Diagne\'nin vuruşunda Fabien gole izin vermedi.

51\'inci dakikada Boutaib\'in pasını kontrol eden Aleksic şutunu çekti fakat kaleci Ramazan açıyı kapatarak golü engelledi.

56\'ncı dakikada köşe vuruşu sonrasında önüne düşen topu değerlendiren Eduok\'un ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Fabian kurtardı.

57\'nci dakikada Eduok\'un sağ köşeden kullandığı köşe vuruşunda Josue\'nin şutu ağlarla buluştu: 2-0.

84\'üncü dakikada Aleksic\'ten topu kapan Tarkan bekletmeden pasını Mbaye Diagne\'ye çıkardı. Diagne, topla birlikte ilerledikten sonra ceza yayı içinden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.

Karşılaşma Kasımpaşa\'nın 3-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.