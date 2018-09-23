Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Mesut Bakkal: \"3 haftada 9 puanın bizi daha da itmesi gerekiyor\"

\"Cisse bize lazımdı\"

Kemal Özdeş: \"Takımım buradan çıkabilecek güçte\"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa\'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Üst üste aldıkları galibiyetler için oyuncularını tebrik eden Mesut Bakkal, \"Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle ilk 3 haftalık yenilgiden sonra kaybettiğimiz 9 puanın arkasından içeride Göztepe maçıyla başlayan rotasyonla, inanılmaz bir oyun disiplini devam ediyor. Bu da bize 9 puanla döndü. Oyuncularımı gösterdikleri özveri ve oyun disiplininden dolayı tebrik ediyorum. Kasımpaşa\'nın hücum gücünü biliyorduk. Forvet elemanlarını durdurabilirsek kazanma şansımız var dedik. Ön taraf çok iyi ama arkada eksik yakalanıyordu rakibimiz. Hafta boyunca bunu çalıştık. İstediklerimiz tuttu. Bu olunca da inanılmaz derecede keyif alıyorsunuz. 3 haftada 9 puanın bizi daha da itmesi gerekiyor. Oyuncularımın bunu hazmedip devam edeceklerine inanıyorum. Yetinmeyeceklerdir. 1 gün dinlenip diğer maça hazırlanıp devam etmek en büyük isteğim. Yapmamız gereken tek şey istikrarla devam etmek. Gelen taraftara da teşekkür ediyorum. Kasımpaşa\'ya da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum\" diye konuştu.

\"CISSE BİZE LAZIMDI\"

Takıma bu sezon başında katılan Cisse\'nin çok özverili bir oyuncu olduğunu belirten Bakkal, \"Cisse geldi, iç sahada Göztepe maçı var. İnanılmaz enerjik birisi. Maç sabahı idman yaptık. Lisansı da yetişti ve sahaya çıkıp oynadı. Toplantıda Cisse\'nin enerjisini düşürmeyelim, bize lazım. Arkadaşlarına sarılıyor, paylaşmasını da biliyor. Böyle bir oyuncu da bize lazımdı. 3-4 ay ara vermişti ama içindeki istek ve coşku çabuk toparlanmasını sağlıyor. Bu kadar sakatımızın olduğu yerde, oyuncu grubu inanılmaz oynadı. Bence bu performansları da ödüllendirmek gerekiyor. Biraz da üzüntülüyüm. 15 yıllık köpeğim vardı, koynumda büyüttüğüm, vefat etti. Sokak köpeklerini de besliyorum. Bugünkü galibiyetle bize veda etti galiba\" şeklinde konuştu.

KEMAL ÖZDEŞ: \"TAKIMIM BURADAN ÇIKABİLECEK GÜÇTE\"

Üst üste 2\'nci mağlubiyetini alan Kasımpaşa\'da teknik direktör Kemal Özdeş, \"Bu sezon 3\'üncü iç saha maçında ilk kez puan alamamak üzücü. Rakibimizin 2 hafta kazandığı maçlardaki kadroyla çıktı. Daha defansif bir orta sahayla oynadılar. Bu takımı açabilmemiz için ilk golü bulmamız gerekiyordu. Oyunun ilk 15 dakikasında üretebilecek pozisyonlar bulduk ve savunma direncini kırabilirdik. Daha sonra top bir o kaleye bir o kaleye gitti. Devrenin son dakikasında pozisyon hatasıyla geriye düştük. İkinci yarıda daha doğru oynamaya başladık. Katı ve sert savunma devam etti. Son ana kadar çevirebilmek için gayret ettik. 5 hücumcuyla oynadık. Risk almak zorundaydık. Bu anlamda ikinci golü yemek adına bir sıkıntımız vardı ve topu kaptırdığımız bir pozisyonda golü yedik. 2-1\'e getirdik maçı. Bitiş düdüğüne kadar pozisyon üretmeye çalıştık. Bugün kaybetmeyi hak etmedik ama kazanmayı da hak etmedik. İstatistik olarak sezonun en iyi verilerine sahibiz ama verimli olmadı. Bu oyun böyle bir oyun. Geçtiğimiz 2 maçta son dakikalarda çevirdiğimiz maçlar var. Oyun planına sadık kalmak çok önemli. Takımım buradan çıkabilecek bir takım. Önümüzdeki hafta iyi yaptıklarımızı geliştirmeye, kötüleri de değiştirmeye çalışacağız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kemal Özdeş\'in açıklamaları

- Mesut Bakkal\'ın açıklamaları