Kasımpaşa - Antalyaspor maçının ardından

Bülent Korkmaz: \"Deplasmanda iyi bir takıma karşı oynayıp, kazandık\"

\"Oyuncularımla gurur duyuyorum\"

Mustafa Denizli: \"Enteresan bir 90 dakika yaşadık\"

\"Bize kalan tek şey rakibi tebrik etmek\"



OLGUCAN KALKAN - DOĞANAY YAVUZ / İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Antalyaspor deplasmanda Kasımpaşa\'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörler basın toplantısında konuştu.

Aldıkları galibiyet için oyuncularını tebrik eden Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, \"Golü yediğimiz kısmın dışında hem topun, hem de oyunun hakimiydik. Çok koştuk. Pozisyondan pozisyona geçmeleri iyi yaptık. Oyuncularımla gurur duyuyorum ve taraftara teşekkür ediyorum. Deplasmanda bizi yalnız bırakmadılar. Bir maç daha geride kaldı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu böyle olmalı profesyonellik böyle bir şey\" ifadelerini kullandı.

\"DEPLASMANDA İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYIP, KAZANDIK\"

Türkiye\'nin en hızlı takımlarından biriyle oynadıklarını belirten Korkmaz, \"Türkiye\'nin en hızlı takımı Kasımpaşa. Attıkları gollerde de bu gözüküyor. Böyle bir takımla oynadık. Analizlere bakıyoruz ona göre takımı belirliyoruz. Deplasmanda çok iyi bir takıma karşı oynayıp, kazanıyorsunuz. Bazen hatalar elbette olacak\" diye konuştu.

MUSTAFA DENİZLİ: \"ENTERESAN BİR 90 DAKİKA YAŞADIK\"

Oyunun önemli bir bölümünde istediklerini gerçekleştirdiklerini belirten Mustafa Denizli, \"Enterasan 90 dakika yaşadık. Sonuçta düşündüklerimizin önemli bölümünü gerçekleştirdiğimiz maçta puan alamadık. İlk yarı ortaya koyduğumuz futbol mutlu etti. Burada daha fazla skor yapma imkanımız vardı. İkinci yarı o görüntüden uzaklaştık. Maçı hem kazanacak hem de kurtaracak pozisyonlar oldu. İki tane duran top oyunun sonucunu tahin etti. Takımın çok iyi yaptığı şeyler de vardı hataları da. Esasında üzgünüm ama genel görüntüden memnunum\" dedi.

\"FUTBOL BİR HEYECAN OYUNU\"

Futbolun bir heyecan oyunu olduğunu ifade eden Denizli, \"Bu heyecanın dün derbide nasıl etkilediğini gördük. Bir genç kardeşimiz hayatını kaybetti. Kendisine Allah\'tan rahmet ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyorum. Bu maraton böyle devam edecek. Zaman zaman iyi oynayıp kazanamadığımız maçlar kötü oynayıp kazandığımız maçlar olacak\" şeklinde konuştu.

\"BİZE KALAN TEK ŞEY RAKİBİ TEBRİK ETMEK\"

Ligde devreyi düşündükleri noktada kapatmalarının ardından daha fazla alternatife sahip olacaklarını belirten Denizli, \"Devre arasını düşündüğümüz bölgede kapatırsak, daha fazla alternatife sahip olacağız. Bunun planını yapıyoruz. Neticede bize kalan tek şey rakibi tebrik etmek. Antalyaspor ligin iyi takımlarından biri. İçerde dışarda fark etmeyen bir lig yaşıyoruz. Taraftarımızın buradan 3 puanla ayrılmasını isterdim\" ifadelerini kullandı.

\"FAYDALANAMADIĞIMIZ OYUNCULAR VAR\"

Sayı olarak eksik olmadıklarını ancak faydalanamadıkları oyuncular olduğunu söyleyen Denizli, \"Bazen futbolda tempoyu ayarlamak mümkün olmuyor. İkincisi çok alternatifimiz yok. Sayı olarak varız ama alternatif olarak şu an faydalanamadığımız futbolcularımız var. İmkanımız daha fazla olacak. Benim bugün üzerinde durmak istediğim konu ikinci yarıları iyi oynayan Kasımpaşa, bunu ilk kez tersine çevirdi. İlk yarı nefis işler yaptık ikinci yarı bundan uzaklaştık. Heyecanın getirdiği durum diyebiliriz\" diyerek konuşmasını noktaladı.



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