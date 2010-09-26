Kasımiye Medresesi'nde Cemil İpekçi rüzgarı...

T24 - Günlerdir tartışılan İpekçi'nin defilesi büyük bir görsel şov eşliğinde gerçekleşti.







Ünlü moda tasarımcısı Cemil İpekçi'nin Mardin'de Kasımiye Medresesi'nde düzenlediği 'Bir Doğu Masalı Dört Mevsim' adlı defile, başladı. 50 öğrencinin eğitim gördüğü atölyede hazırlanan kostümler, 3 boyutlu ışık ve ses sistemi aracılığı ile büyük bir görsel şov eşlliğinde sergilendi. Mankenler Kürtçe, Türkçe ve Arapça şarkılar eşliğinde podyuma çıktı.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce Mardin Valiliğinin desteği ile başlatılan Mardin Halk Eğitim'e bağlı Cemil İpekçi Atölyesi, ilk ürünlerini saat 21.00'de Kasımiye Medresesi'nde sergiledi. Kasımiye Medresesi'nde 'Bir Doğu Masalı Dört Mevsim' adlı defilede, özel yetenek sınavı ile alınan 50 öğrencinin eğitim gördüğü atölyede hazırlanan kostümler, 3 boyutlu ışık ve ses sistemi aracılığı ile büyük bir görsel şov eşlliğinde sergilendi. Kürtçe, Türkçe ve Arapça şarkılar eşliğinde mankenler podyuma çıktı. Podyumdaki mankenlerin birinin boynunda haç olması dikkat çekti. Defile arasında müzik dinletisi gerçekleştirildi. Cemil İpekçi defile sonrasında podyuma 50 kursiyerleriyle birlikte çıkarak katılımcıları selamladı. Kursiyerler ve İpekçi ellerindeki mumları yaktı. İpekçi, ''Bir mum diğerini yaktıkça aydınlık sürecektir'' dedi. Defileyi ulusal basının yanı sıra başta ABD, Almanya ve Hollanda olmak üzere birçok yabancı ülkeden basın mensubu izledi.





Tasarımları Cemil İpekçi tarafından yapılan ve kadife, pazen, tülbent ve yöreye ait kumaşlar ile o yöredeki birçok inanışın etnik desenlerinin yer aldığı giysiler 30 kadın, 15 erkek manken tarafından podyuma taşındı. Konsepti "Bir doğu masalını 4 mevsimde anlatmak" olan ve bu nedenle 'Bir Doğu Masalı Dört Mevsim' adı verilen defilenin koreografisini Yasin Soy üstleniyor. Mardin'deki Cemil İpekçi Atölyesi'nin öğretmenleri ve öğrencileri tarafından 6 aylık yoğun bir çalışma ile hazırlanan gösteride özellikle 1950'leri anımsatacak gece ve gündüz kostümleri yer aldı.

Defile öncesi "Haç podyum" krizi çıktı



Defile için kurulan podyumun haç işaretine benzetilmesi STK'ların tepkisine yol açtı. Dost-Der Başkanı Avukat Yahya Turan, medresede yapılacak defileye olan tepkileri devam ederken medrese içinde haça benzetilerek hazırlanan podyumu anlamlı bulduğunu söyledi. Turan, ayrıca 7 yıldır Kasımiye Medresesi çevresinde bitirilemeyen yol ve çevre düzenlemesinin defile için birkaç günde bitirilmesine de tepki gösterdi. Turan, defileye saatler kala şehir merkezinde de güvenlik önlemlerinin had safhaya çıkarıldığını belirterek, hiçbir devlet yetkilisi için bile bu kadar güvenlik önlemi alınmadığını, bu kadar güvenlik önlemini ise abartılı bulduğunu sözlerine ekledi.