Kasım'da 'İlkbahar senfonisi'

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 2009-2010 sezonu Kasım ayı konserini Amerikalı besteci Ernest Bloch ve romantik Alman besteci Robert Schumann’a ayırdı.



Ünlü İtalyan viyolonsel virtüözü Massimo Macri konserin dikkat çeken isimlerinden. Macri konserde Bloch’un Viyolonsel ve Orkestra için İbrani Rapsodisi “Schelomo”yu seslendirecek. Konseri Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Onursal Şefi Gürer Aykal yönetecek.



İlk kez 1917’de New York’ta seslendirildiğinde bestecisi Ernest Bloch’u ABD’de büyük bir üne kavuşturan ve sanatçının Avrupa’dan ayrılmadan önce yazdığı “Schelomo”, 1. Dünya Savaşı’nın yıkımına tanık olan Bloch’un bu yıkıma son verme arzusunu yansıtıyor. Yer yer ilk dakikalarındaki hüznü, yer yer bestecisinin savaşa tepkisini çağrıştıran yükselişleri barındıran etkileyici bir yapıt olan “Schelomo”yu, Massimo Macri’nin yorumuyla dinleme fırsatını bulacaksınız.



“En iyi sayılmak için tüm yeteneklere sahip”



Bugüne kadar Boccherini, Danzi, Haydn, Ghendi, Mannino, Strauss gibi çok sayıda önemli bestecinin yapıtlarını kaydeden ve Inbal, Maazel, Giulini, Bychkov gibi şeflerle çalışmış olan Macri, günümüzün en yetenekli viyolonsel virtüözlerinden biri kabul ediliyor. Klasik müzik dünyasının efsanelerinden Mstislav Rostopovich, Macri hakkında şunları söylüyor: “Massimo Macri derin bir müzikalite, sıra dışı bir tarz ve mükemmel bir tekniğe sahip. Günümüzün çello solistleri arasında en büyük övgüyü hak etmesini sağlayan tüm yetenekler onda mevcut.”



BİFO’nun Kasım ayı konserinin ikinci yarısında Schumann’ın ilk senfonik yapıtı olan ve bestecinin romantik şair Adolph Böttger’in “Vadide bahar uyanıyor” dizesinden esinlenerek yazdığı İlkbahar Senfonisi seslendirilecek.



BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI 2009–2010 SEZONU KASIM KONSERİ

Tarih: 4 Kasım 2009

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Saat: 20.00

Tarih: 5 Kasım 2009

Yer: Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı

Şef: Gürer Aykal

Solist: Massimo Macri, viyolonsel

Program:

Ernest Bloch: Viyolonsel ve Orkestra için İbrani Rapsodisi “Schelomo”

Robert Schumann: 1. Senfoni, Si Bemol Majör, Op. 38

I. Andante un poco maestoso-Allegro molto vivace II. Larghetto III. Scherzo (Molto vivace-Trio I-Trio II) IV. Allegro animato e grazioso

