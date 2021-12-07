Kasımda en çok külçe altın ve dolar kazandırdı; TL mevduatta kayıp yüzde 2'yi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonucunda mevduat faizlerinin düşmesiyle TL mevduatların reel getiri oranı kasımda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bazında yüzde 2,07 düştü, en çok kazandıran yatırım aracı yüzde yüzde 15,93'le külçe altın oldu. Faiz indirimine bağlı döviz kurlarındaki artışla dolar yatırımcısına yüzde 12,72 kazandırırken, euro ise yüzde 10,81 oranında kazandırdı.

Külçe altın yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) bazında ise kasımda yüzde 9,1 oranında yatırımcısına kazandırdı.

DİBS ve mevduat faizi kaybettirdi

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 6,69, Amerikan doları yüzde 6,08 ve euro 4,28 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 8,07 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 8,53 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 13,37, Amerikan doları yüzde 12,72 ve avro yüzde 10,81 oranlarında yatırımcısına kazanç sağladı. Mevduat faizi (brüt) yüzde 2,32 ve DİBS yüzde 2,8 ile kaybettiren yatırım araçları olarak kayıtlara geçti.

Yıllık en yüksek reel getiri Amerikan dolarında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan doları TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,35 yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları nedeniyle yüzde 13,43 kayıp gerçekleşti.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 13,88, külçe altın yüzde 15,22, avro yüzde 16,56, mevduat faizi (brüt) yüzde 27,6 ve DİBS yüzde 32,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 9,77, külçe altın yüzde 8,06 ve avro yüzde 6,36 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,72 ve DİBS yüzde 13,7 oranlarında yatırımcısını kayba uğrattı.