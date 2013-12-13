Kasım'da 7 astsubay intihar, 6 astsubay da istifa etti

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Kasım ayında, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki değişik birliklerde görev yapan 6 astsubayın tasfiye edildiğini, 7 astsubayın da intihar ettiğini belirterek “Silahlı Kuvvetlerin işlevini etkileyecek boyutlara ulaşan ideolojik saldırıların dışında, özel hayatlar ve mezhep ayrımcılığı üzerinden sürdürülen tasfiyeler, artık kıyım ve insanlık drakmlarına, insanlık facialarına dönüştü” dedi.

Atilla Kart, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin değişik illerinde yaşanan intiharların mobbing, baskı, ekonomik yetersizlikler, mesleki tatminsizlik ve yasa dışı ayrımcı uygulamalardan kaynaklandığını öne sürdü. TSK bünyesinde ağırlıklı olarak astsubay kitlesini hedef alan ayrımcı bir tasfiye sürecinin başlatıldığını iddia eden Kart, geçen ay Çiğli 2. Ana Jet Üssünde 6 astsubay hakkında istifa işlemi gerçekleştirildiğini” savundu ve “Öyle ki, disiplin soruşturmaları istihbarat birimleri tarafından yapılır hale geldi. Daha da vahim ve dramatik olan ise yine Kasım ayı içinde 7 astsubayın intihar etmiş olmasıdır. Bilgimiz dahilinde olmayan gerçek sayıların daha da yüksek olduğundan kaygı duyulmaktadır” diye konuştu.

Kart, Kasım ayında 7 astsubayın intihar ettiğini, Çiğli 2. Ana Jet Üssünde 6 Astsubay hakkında istifa işlemi gerçekleştirildiğini söyledi. Kart, "Özel hayatları üzerinden suçlamalar getirilmiş, karalamalar yapılmıştır" dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Atilla Kart'ın bu konulardaki ısrarcı tavrı üzerine, 2013 yılının ilk 6 ayında 674 subay-astsubayın emeklilik ya da istifa yoluyla görevlerinden ayrıldıklarını açıklamıştı. CHP'li Kart'ın basın toplantısı şöyle:

Silahlı kuvvetlerde kıyım insanlık faciasına dönüştü

Silahlı Kuvvetlerin işlevini etkileyecek boyutlara ulaşan ideolojik saldırıların dışında, özel hayatlar ve mezhep ayrımcılığı üzerinden sürdürülen tasfiyeler, artık kıyım ve insanlık dramlarına, insanlık facialarına dönmüş durumdadır. Somut bilgilere göre;

6 astsubay istifaya zorlandı

Kasım 2013 ayı içinde Çiğli 2. Ana Jet Üssünde 6 Astsubay hakkında istifa işlemi gerçekleştirilmiştir. Özel hayatları üzerinden suçlamalar getirilmiş, karalamalar yapılmıştır. Daha da vahim ve dramatik olan ise yine Kasım ayı içinde 7 Astsubay intihar etmiştir.

Türkiye’nin muhtelif İl’lerinde vuku bulan intiharların mobbing, baskı, ekonomik yetersizlikler, mesleki tatminsizlik ve yasa dışı ayrımcı uygulamalardan kaynaklandığı görülmektedir.

İntihar ve istifa sayıları daha yüksek olabilir

İntihar ve istifaya ilişkin bu bilgiler, Bize ulaşan ya da kamuoyuna yansıyan bilgilerdir. Bilgimiz dahilinde olmayan gerçek sayıların daha da yüksek olduğundan kaygı bilgilerdir. Bilgimiz dahilinde olmayan gerçek sayıların daha da yüksek olduğundan kaygı duyulmaktadır.

Astsubayları hedef alan tasfiye süreci var

Son 2-3 yılda olay artık özlük hakları sorunu olmaktan çıkmıştır. Silahlı Kuvvetler bünyesinde ağırlıklı olarak Astsubay kitlesini hedef alan ayırımcı bir tasfiye süreci başlamıştır. Öyle ki, disiplin soruşturmaları istihbarat birimleri tarafından yapılır hale gelmiştir.

Hangarın Sesi - Bulutaltı Siteleri hedef yapıyor

“Hangarın Sesi, Bulutaltı Siteleri” adı altında yayın yapan bazı internet siteleri; Silahlı Kuvvetler Bünyesinde özel hayatlar ve mezhepler üzerinden insanları hedef alan karalamalar yapmakta, dijital yollarla delil üretmektedirler. Hava Kuvvetleri bünyesindeki istihbarat birimleri, çoğu zaman bu sitelerdeki yayınları esas alarak soruşturma yapmaktadır. Hava Kuvvetleri bünyesindeki istihbarat birimlerinin, MİT ve diğer ilgili birimlerden aldığı istihbari bilgileri soruşturmaya esas aldıkları bilinmektedir. Olayın salt bu yönü bile başlı başına anayasal ihlâl boyutlarına ulaşmış durumdadır.

Bu siteleri kim, kimler yayınlıyor

Durum böylesine açık olmasına rağmen; Genelkurmay bu listelere yönelik olarak yasal süreci başlatmadığı gibi, disiplin işlemi adı altında kendi personeli hakkında ayrımcı tasfiye sürecini kararlılıkla sürdürmektedir.Bu siteleri kim, kimler yayınlıyor? Nereden haber atılıyor? Neden sorumlular bulunamıyor?