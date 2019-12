Kasım'da 30 gün

Koskaca bir ay var önümüzde ve siz bu ay neler yapacağım diye düşünüyorsanız, 'Her güne bir öneri' rehberimize mutlaka bir göz atın...



1. Kasım

Kitap ve sanat fuarı

Bu gün ayın ilk günü. Üstüne üstlük Cumartesi. Bugünün bir özelliği daha var, Kitap Fuarı ve Artist 2008’in ilk günü. Beylikdüzü Tüyap’a gidip sanat ve kitaplarla iç içe bir gün geçirmeye ne dersiniz? Kitap Fuarı’nda dekorasyonla ilgili kitapların satışa sunulduğu stantlara uğramayı unutmayın. Akşam eve döndüğünüzde koltuğunuza uzanıp kitaplarınızı okuyarak ayın bu ilk gününü keyifle geçirebilirsiniz.



2 Kasım

DVD keyfi

Pazar gününü evinizde keyif yaparak geçirin. Ayın adına uygun olarak “Kasım’da Aşk Başkadır” filmini koyun DVD’nize yanına cips ve içeceğinizi alın. Tembellik yaparak hafta başına hazırlanın. Ama bu filmin hüzünlü bir aşk filmi olduğunu da unutmayın ve kağıt mendilinizi de bir köşede hazır tutun.



3 Kasım

Duvarda değişiklik

Evinizde bir değişiklik yapın. ‹şe kolayından başlayın. Oturma odanızın bir duvarını duvar kağıdı ile kaplayın ya da sticker yapıştırın. Odanızın havasının bir anda değiştiğini göreceksiniz. www.persan.com.tr



4 Kasım

Salı pazarında keyifli saatler

Bugün Salı. Şöyle bir Kadıköy’e uzanıverin. Salı pazarının tadını çıkarın. İstanbul’un en büyük pazarlarından biri olan Salı pazarında dekoratif eşyalar da bulunuyor. Kumaşlardan aksesuarlara her şeyi bulmanız mümkün. Dönüşte Baylan Pastanesi’ne uğrayın ve bir Cup Griye yiyin.



5 Kasım

Daha iyi yemek yapmak için...

Bir değişiklik yapın ve Whirlpool Mutfak Sanatları Akademisi’nin El Yapımı Makarnalar ve Sosları kursuna katılın. 10.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kursta, kum midyeli spagetti pesto sos eşliğinde, kremalı fettucine taze kekik ve parmesan sos ile, domates sos, ıspanak ve enginarlı Roma raviolisi ve mevsim sebzeli canneloni yapımı öğretilecek. Bu ayın konuk şefi Giovanni Terracciano. Kursun fiyatı: 100 YTL. ww.msa.tc



6 Kasım

Mobilya Fuarı

İstanbul Uluslararası İç Mimari ve Dekorasyon Fuarı bugün Lütfi Kırdar-Rumeli Fuar ve Sergi Salonu’nda başlıyor. 9 Kasım’a kadar sürecek olan fuara mobilya ve dekorasyon firmaları katılıyor. Evinizde değişiklik yapmak istiyorsanız bu fuara uğramayı ihmal etmeyin.



7 Kasım

Andrea Branzi söyleşisi

Santralistanbul’un içinde açılan Kale Tasarım Merkezi’nin ilk etkinliği bu gün gerçekleştiriliyor. Dünyaca ünlü ‹talyan tasarımcı ve mimar Andrea Branzi söyleşisi saat 18.30’da başlayacak. Andrea Branzi söyleşisinde, tasarımın endüstri dünyasındaki konumu ve yeni ekonomi ile toplumsal sorunlar arasındaki varoluşu tartışılacak. Kaçırmayın.



8 Kasım

Günübirlik gezi

Hafta sonu planınıza günübirlik bir geziyi ekleyin. Abant, Sapanca, Edirne, Çanakkale... İstanbul yakınlarında daha önce görmediğiniz ya da gitmekten hoşlandığınız bir yere gidin. Ya da trekking yapın. İsterseniz kendi tur programınızı yaparak arabanızla ya da bir tur şirketiyle bu keyişi gezintiyi gerçekleştirebilirsiniz. www.gunbatmadan.net



9 Kasım

SPA keyfi

Bu gün vücudunuzu şımartın. Evinizde SPA keyfi yapın. İlk önce vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş doğal sabunlar ve kozmetik ürünlerle bir banyo yapın. Chakra’nın spa koleksiyonunda yer alan Hand&Body Cream, Liquid Soap, Body Peeling, Milky Shower Jel, Bath Salt, Body Butter,ve Body Scrub’ın tadını çıkarın. Sonrasında bambu liflerinden üretilen yumuşacık bir peştamele sarının ve bitki çayınızı yudumlayın. www.chakra.com.tr



10 Kasım

Atatürk’ü anıyoruz

Bugün, ulu önder Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 70’inci yıldönümü. Eğer Ankara’daysanız, bugün çocuklarınızla Anıtkabir’deki Anma törenleri’ne gidebilirsiniz. Başka bir şehirde oturuyorsanız yine Ata’yı ve devrimlerini anlatan Sarı Zeybek, Cumhuriyet gibi belgesel ve filmlerin dvd kayıtlarını izleyebilir: onların bu devletin kurucusunu daha yakından tanımasını sağlayabilirsiniz Bir alternatifiniz de, Can Dündar’ın yaptığı Mustafa…



11 Kasım

Seramik kursuna ne dersiniz?

Herhangi bir kursa yazılıp farklı bir şeyler öğrenmeyi düşünür müsünüz? Mesela bir seramik atölyesinde düzenlenen bir seramik kursuna… Kursta geçireceğiniz birkaç saat size yepyeni bir uğraş kazandırmanın yanı sıra yeni arkadaşlar edinmenizi de sağlayacaktır. Patika Seramik Atelyesi: (216) 345 68 49



12 Kasım

Kışlık reçeller için kavanoz

Kışlık reçellerinizi koyduğunuz kavanozları süslemeye ne dersiniz? Kavanoz kapaklarının büyüklüğüne uygun keseceğiniz renkli kumaşları kurdelelerle kavanozlara sabitleyin. Ev yapımı reçelleriniz bu kavanozların içinde çok daha güzel görünecek.



13 Kasım

Kapalıçarşı sokaklarında bir tam gün geçirin

Bu gün Kapalıçarşı’da şöyle bir dolaşmaya ne dersiniz? Tarihin o inanılmaz dokusunu içinizde hissederken dekorasyon alışverişi yapmak oldukça keyifli olabilir. Kapalıçarşı’nın o büyülü ve gizemli ortamında birbirinden güzel dükkânlar evinizin dekorasyonuna otantiklik katmak için sizleri bekliyor. Deli Kızın Yeri, Derviş, Abdullah... Hazır oralara kadar gitmişken Şark Kahvesi’nde demli bir çay içmeyi de unutmayın!



14 Kasım

Sanal alışveriş rahatlığı

Alışveriş yapmak istiyorsunuz ama canınız hiç dışarı çıkmak istemiyor. Artık kolayı var, açın bilgisayarı ve internete girin. Marketten dekorasyon alışverişine kadar her şeye internet sayesinde ulaşmanız mümkün. www.hepsiburada.com



15 Kasım

Şık bir sofrada arkadaşlarınızı ağırlayın

Cumartesi akşamında yakın arkadaşlarınızı evinize davet edin. Belki onlarla her zaman sıcak yemek toplantıları, pizza ve makarna geceleri gerçekleştiriyorsunuz, ama bu akşam özel olsun. Onlar için şık bir sofra ve özel yemekler hazırlayın. Birlikte şarap eşliğinde güzel yemeklerle keyifli bir gece geçirin. www.villeroy-boch.com



16 Kasım

Dâhi ressamın sergisi Pazar gününüze biraz sanat katın...

Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki Salvador Dali sergisi 19 Ocak 2009’a kadar açık ama siz bu pazarınızı sergiyi gezmeye ayırın. İspanyol ressam Salvador Dali’nin yağlı boya tabloları, çizimleri ve grafiklerinden oluşan yaklaşık 270 eserin yanı sıra el yazmaları, fotoğraflar ve çeşitli belgeler de bu sergide yer alıyor. Sergiyi gezdikten sonra Emirgan sahilinde küçük bir yürüyüş de yapabilirsiniz. muze.sabanciuniv.edu



17 Kasım

Evde kahve keyfi

Haftasonu yoruldunuz. Bu günü kendinize ayırın. Uzatın ayaklarınızı ve bu gün kendinize her zaman yaptığınızdan daha farklı bir kahve yapın, mesela güzel bir espresso... Kahvenin ve evde tembellik yapmanın tadını çıkarın. www.boschevaletleri.com



18 Kasım

Arkadaşınızın doğum günü

Bu gün en yakın arkadaşınızın doğum günü. Onun için farklı bir hediyeye ne dersiniz? Bu yıl ona yeni yaş yılı hediyesi olarak kendi ellerinizle yaptığınız cheese cake’i vermek istemez misiniz? Pasta tarişeri için www.lezzet.com.tr



19 Kasım

Eskicileri dolaşın

Çukurcuma’daki eskicileri dolaşın. Örneğin Koçgiri’ye uğrayın. Dükkânda ağırlıklı olarak eski dönemlerin masif mobilyaları yer alıyor. Aksesuarlar da bulmanız mümkün. Masif kütüphanelerin çoğunluğu 1940’lı yıllara ait... Ayrıca masalar, bakır taslar ve küpler de mevcut.. Dükkânda kendi üretimleri olan eski tarzda yeni mobilyalar da bulunuyor. Çukurcuma’nın tadını çıkarın, sonra Cihangir’e geçip semt cafelerinden birinde kahvenizi yudumayın. Koçgiri Tel: (212) 244 00 79



20 Kasım

Eviniz kışa hazır mı?

Havalar artık soğudu. Kışlık yorganlarınızı, battaniyelerinizi çıkarmakta geç bile kaldınız. Battaniyelerinizi oturma odanızda da kullanabilirsiniz. Koltuğunuzun kenarına şal gibi atacağınız battaniyeniz, soğuk kış akşamlarında televizyon izlerken yardımınıza yetişecektir, Habitat/Addresistanbul.



21 Kasım

Tiyatro sezonu açıldı

Özel, devlet ya da şehir... Hangisinde olacağı hiç fark etmez bugün bir oyun izle. Tiyatro sezonu açıldı ve bu sezon birbirinden güzel oyunlar tiyatroseverleri bekliyor. Şehir ve devlet tiyatrolarının biletleri özellere göre daha uygun. Üstelik artık tiyatro bileti almak için kuyruklara girmenize de gerek yok internet sitesinden biletinizi alabiliyorsunuz. www.ibb.gov.tr



22 Kasım

Romantizm iyi gelir

Evinize rengârenk mumlar ve tütsüler alın. Bu akşam televizyonu kapatın, ışıkları söndürün ve mumları yakın. Sandal ağacı tütsünüzü de bir köşede yakın. Eşinizle baş başa oturup sohbet edin. Göreceksiniz konuşacak ne çok şeyiniz varmış ama farkında değilmişsiniz. Renkli mum ve tütsüler için Tepe Home’a uğrayabilirsiniz.



23 Kasım (Müzekart)

Müzeleri ucuza gez

Artık gezmedik müze, görmedik eser bırakmayın. ‹lk iş olarak 20 YTL. ödeyerek bir Müzecard alın ve kendinizi İstanbul’un müzelerini gezmeye bırakın. Bu kart sayesinde Türkiye’deki 300’ü aşkın müze ve ören yerini bir yıl boyunca 20 YTL.’ye gezebilmeniz mümkün. Kartınızı ister internet üzerinden isterseniz satış noktalarından alabilirsiniz.



24 Kasım (Öğretmenler Günü)

Bu ayın çiçeği; kasımpatı

Sarı, turuncu, narçiçeği ya da beyaz renklerde… Bugün bir çiçekçiye uğrayın ve eviniz için bir demek kasımpatı alın. Eğer ilkokul öğretmeninizle hâlâ görüşüyorsanız, bir demet kasımpatı da onun için alın ve Öğretmenler Günü’nü kutlayın



25 Kasım

Farklı bir hobi

Hobilerinizi değiştirmek ister misiniz? Evet, bugüne kadar yaptıklarınızdan farklı bir hobi edinin. Mesela artık kanaviçe işlemek istiyorum diyebilirsiniz. Bu farklı hobinizin tadını çıkarın. www.fgkanavice.com



26 Kasım

Bitkilerinizle ilgilenin

Kış geldi, balkonlardan içeriye girdik. Şimdi yaz aylarında biraz ihmal ettiğiniz salon bitkilerinizle daha çok ilgilenmenin zamanı geldi. Ev ortamı sıcak bile olsa Kasım-Mart ayları arasında bitkilerinizi az sulamalısınız. Bu dönemde bitkilerinizi serin ortamlarda tutmanız gerekiyor. Kaloriferli ortamlarda bitkinizi peteklerin yakınından uzaklaştırın. Kuru havadan etkilenmemeleri için yapraklarını düzenli olarak nemlendirin.



27 Kasım

Kitap okuyun!

Bugünü evde kitap okuyarak geçirin. Mesela, Cahillikler Kitabı. Bu kitap, yaygın kanılarla ilgili yanlış bilgilerimizin ve yanlış anlamalarımızın kapsamlı bir listesini sunuyor. Siz hâlâ iki tane burun deliğimiz olduğunu, dünyanın tek bir uydusunun bulunduğunu, beş duyumuz olduğunu, suyun renksiz olduğunu ya da 36 Osmanlı padişahı olduğunu düşünüyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız, NTV Yayınları.



28 Kasım

Örgü örün; stres atın

Rengârenk yünler ve kalın numaralı bir şiş edinin. Sonra başlayın örmeye. Kış aylarında stres atmanın en kolay yolu örgü örmek… Renkli yünlerden atkılar, şallar örebileceğiniz gibi, renkli minik hayvancıklar da örebilirsiniz. Bu hayvancıkları arkadaşlarınızın minik çocuklarına hediye ederek onları sevindirebilirsiniz. Kim kırmızı bir fil görünce mutlu olmaz ki?



29 Kasım

Canlı renklerde aksesuarlarla evinize neşe katın

Kırmızı, turuncu, yeşil... Soğuk kış günlerinin karamsar havasından sıkıldıysanız doğru IKEA, Mudo Concept ya da YKM’ye... Canlı renklerde alacağınız vazo, şamdan, yastık, çerçeve ya da biblolar, yaşam alanlarınıza kışın kaybettirdiği enerjiyi yeniden katmaya yetecek.



30 Kasım

Makarna partisi yapın

Bugün ailecek evde bir makarna partisi düzenleyin. Domates ya da krema soslu, fesleğenli ya da parmesanlı... Sıcacık bir makarna… Düşünmesi bile güzel. Bu tencere ile artık makarnanızı süzmeniz de çok kolay. Süzgeçli kapağıyla tek hareketle makarnanız süzülmüş durumda. www.mehtap.com.tr



