Kasım Süleymani: Suikast sonrası hangi etiketler, neden sosyal medyada gündem oldu?

İran Devrim Muhafızları'na bağlı elit Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'nin dün ABD'nin düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada bazı konular ve isimler en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Süleymani'nin kendisinin yanı sıra Franz Ferdinand ve 3. Dünya Savaşı gibi etiketlerle de çok paylaşım yapıldığı görüldü.

Ayrıca Süleymani suikastıyla ilgili Twitter'da mesaj atan birçok kişi, mesajlarına ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını da ekledi.

Dünkü suikastın ardından bu isimlerin ve etiketlerin sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmesinin arkasında hangi nedenler var?

#Süleymani

Kasım Süleymani, özellikle son yıllarda Orta Doğu'yu yakından takip eden birçok kişinin oldukça iyi bildiği bir isim.

Dünkü suikastla birlikte dünyanın da en önemli gündem maddesi haline geldi.

Ordunun seçkin bir biriminin komutanı olarak, İran'ın Orta Doğu'daki etkisinin artmasında kilit bir rol oynuyordu.

Süriye, Lübnan ve Irak'ta askeri operasyonlar yürüttü. Yurt dışında oldukça etkili bir figürdü ve ülkesindeki pek çok kişi tarafından neredeyse bir rock yıldızı olarak görülüyordu.

Ancak ABD, komutanı ve komutası altındaki askeri gücü "terörist" olarak ilan etti ve onları yüzlerce ABD'linin ölümünden sorumlu tuttu.

Öldürülmesi, İran'da büyük bir öfkeye ve uluslararası alanda ise gelecekte neler olabileceğine dair endişeye yol açtı.

#Franz Ferdinand

AFP Franz Ferdinand, 27 Haziran 1914

Süleymani'nin ölümünün ardından özellikle sosyal medyada 105 yıl önce meydana gelen bir başka suikastla paralellik kuruldu.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Veliaht Prensi Arşidük Franz Ferdinand, Haziran 1914'te Saraybosna'da düzenlenen suikast sonucu eşiyle birlikte hayatını kaybetti..

Tetiği çeken ülkesi Bosna Hersek'in Avusturya-Macaristan tarafından ilhak edilmesine kızgın olan 18 yaşındaki bir Sırp milliyetçisiydi.

Bu suikastın ardından dünyada halihazırda yüksek olan tansiyon, ülkelerin silahlanma yarışı ve güç mücadelesi devletler arası sıcak çatışmalara dönüştü.

Bu olay, genel olarak Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul ediliyor.

#Trump

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/141604554855825408

Saldırı emrini Başkan Trump verdi. Trump, saldırıdan kısa bir süre sonra Twitter hesabından ABD bayrağı fotosu paylaştı.

Bu mesaja binlerce yorum yazıldı.

Getty Images Tahran'daki protestolarda ABD bayrağı yakıldı

Buna ek olarak, Trump'ın 2012 yılında selefi Barack Obama'dan bahsederek attığı ve ikinci kez seçilmek için İran'a saldıracağını iddia ettiği mesaj da tekrar dolaşıma sokuldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, ABD'de 2020'de başkanlık seçimlerinin yapılacağını anımsattı.

EPA

#WWIII

Her ne kadar Süleymani'nin öldürülmesi 1914 yılındaki suikastı anımsatmış olsa da, bundan sonra neler olabileceği ise belirsizliğini koruyor.

İran, suikastın sorumlularından "doğru zamanda, doğru yerde" en ağır şekilde intikam alınacağını açıkladı.

BBC'nin Savunma Muhabiri Frank Gardner, İran'ın misilleme saldırısını ABD'de değil, Orta Doğu'daki ABD varlığını hedef alarak yapma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.

Gardner, "Hiç olmamasını umalım ama olursa, muhtemelen bölgede olacak.(İran) çok gelişmiş araç imha teknolojisine sahip. Aynı zamanda insansız hava aracı teknolojisine sahipler. Ve bence bölgedeki ABD'li askerleri öldürmeye başlarlarsa, bu, Trump için kırmızı çizgi olur ve o zaman da tansiyonu daha da tırmandırabilir."

https://www.youtube.com/watch?v=-zb42nKMCnY&feature=youtu.be