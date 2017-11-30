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Kasım sonunda deniz keyfi

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da yağışlı geçen birkaç günün ardından 19 dereceye ulaşan hava sıcaklığını gören Bodrumlular denize girdi, güneşlendi

30 Kasım 2017 12:39

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da yağışlı geçen birkaç günün ardından 19 dereceye ulaşan hava sıcaklığını gören Bodrumlular denize girdi, güneşlendi.
Bodrum\'da birkaç gündür süren soğuk ve yağışlı hava, dün öğle saatlerinden itibaren yerini sıcak ve güneşli havaya bıraktı. 19 derece hava, 18 derece deniz suyu sıcaklığını gören Bodrumlular, Kumbahçe ve Paşatarlası plajında denize girerek güneşlendi. Denize girenler ise kasım ayında yüzme keyfi yaşadı. Kafeteryalarda oturanlar güzel havanın tadını çıkardı. Yolda mayolarıyla yürüyenlerle, kışlık kıyafetli bazı kişiler yan yana gelince ilginç görüntüler ortaya çıktı.

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