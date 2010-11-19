-KASIM GÜNEŞİ TATİLCİLERE YARADI ÇANAKKALE (A.A) - 19.11.2010 - Kurban Bayramını Çanakkale'de geçirmek üzere kente gelen tatilciler, güneşli havayı değerlendirmek amacıyla kordona akın etti. Kurban Bayramının son gününde Çanakkale İskelesi'nden kordona kadar uzanan sahil şeridini dolduran tatilciler, aileleri ve çocuklarıyla güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Kimileri balık tutmak için kordondaki kayalıklara giderek, oltalarını denize atıp beklemeye başladı. Kimilere de güneşin sıcaklığından yararlanarak, kayalıkların üzerinde gazetelerini okudu. Çocuklar balonlarıyla oynarken, sıcak havada serinlemek isteyenler de dondurmacıların önünde kuyruk oluşturdu. Bazı tatilciler de Truva filminde kullanılan atın önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, kimileri de kordon boyunca uzanan kafeteryalarda Çanakkale Boğazı ve gemilerin geçişini izleyerek içeceklerini yudumladı.