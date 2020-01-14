T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kasım ayında toplam ciro yıllık yüzde 14.8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı Ciro Endeksi verilerini açıkladı

14 Ocak 2020 10:10

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı Ciro Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2019 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 14,8 arttı. 

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi 2019 yılı kasım ayında yıllık yüzde 10,1, inşaat ciro endeksi yüzde 2,6, ticaret ciro endeksi yüzde 20,1 ve hizmet ciro endeksi yüzde 14,9 arttı.

Toplam ciro yıllık değişim oranı (yüzde), Kasım 2019


Ciro endeksleri yıllık değişim oranları (yüzde), Kasım 2019


Toplam ciro aylık yüzde 0,3 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2019 yılı kasım ayında aylık yüzde 0,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi, 2019 yılı kasım ayında aylık yüzde 0,2 azalırken, inşaat ciro endeksi yüzde 4,5, ticaret ciro endeksi yüzde 0,2 ve hizmet ciro endeksi yüzde 0,2 arttı.

Toplam ciro aylık değişim oranı (yüzde), Kasım 2019


Ciro endeksleri aylık değişim oranları (yüzde), Kasım 2019

ETİKETLER

tüikciro endekslerikasım ayıyıllık yüzde 148arttısanayianciliktaşocağıimalat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24