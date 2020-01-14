Kasım ayında toplam ciro yıllık yüzde 14.8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı Ciro Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2019 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 14,8 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi 2019 yılı kasım ayında yıllık yüzde 10,1, inşaat ciro endeksi yüzde 2,6, ticaret ciro endeksi yüzde 20,1 ve hizmet ciro endeksi yüzde 14,9 arttı.



Toplam ciro yıllık değişim oranı (yüzde), Kasım 2019





Ciro endeksleri yıllık değişim oranları (yüzde), Kasım 2019





Toplam ciro aylık yüzde 0,3 arttı



Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2019 yılı kasım ayında aylık yüzde 0,3 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi, 2019 yılı kasım ayında aylık yüzde 0,2 azalırken, inşaat ciro endeksi yüzde 4,5, ticaret ciro endeksi yüzde 0,2 ve hizmet ciro endeksi yüzde 0,2 arttı.



Toplam ciro aylık değişim oranı (yüzde), Kasım 2019





Ciro endeksleri aylık değişim oranları (yüzde), Kasım 2019

