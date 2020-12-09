"Kasım ayında 31 sağlık çalışanı şiddete, bir sağlık çalışanı tacize maruz kaldı"

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık- Sen, "Kasım Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu"nu açıklayarak, geçtiğimiz ay 31 sağlık emekçisinin şiddete, 1 sağlıkçının ise tacize maruz kaldığını duyurdu.

Sağlık-Sen’in açıkladığı Kasım Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu’na göre bir ayda 16 olayda 31 sağlık emekçisi şiddete maruz kaldı. 27 saldırganın karıştığı olayların 15'i sözlü ve fiili olarak gerçekleşirken, bir sağlıkçı ise taciz edildi.

10'u hakkında işlem yapılmadı

Raporda, olayların 6’sının hastalar, 4’ünün hasta yakınları ve 6’sının da "kendini bilmez kişiler" tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Saldırganların 11’nin ifadesi alınırken, 6’sı tutuklandı, 10’u hakkında ise işlem yapılmadı.

Saldırıların 10’u hastane ve aile sağlığı merkezinde, 6’sı sahada yapıldı. Saldırıların 5’i hekim, 4’ü hemşire, 6’sı filyasyon ve 16’sı diğer sağlık çalışanlarına yönelikti.