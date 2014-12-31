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Ekonomi

Kasım ayı ihracatı yüzde 7.5 düştü

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın kasım ayında yüzde 66,3 olarak gerçekleşirken, bu yılın aynı ayında yüzde 61,2'ye düştü

31 Aralık 2014 12:27

Türkiye'nin ihracatı kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azalarak 13 milyar 132 milyon dolar, ithalatı yüzde 0,2 artarak 21 milyar 448 milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Kasım 2014 Geçici Dış Ticaret İstatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azaldı ve 13 milyar 132 milyon dolara düştü. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 0,2 artış göstererek, 21 milyar 448 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, dış ticaret açığı ise yüzde 15,3 artarak 8 milyar 316 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın kasım ayında yüzde 66,3 olarak gerçekleşirken, bu yılın aynı ayında yüzde 61,2'ye düştü. İhracat, yılın 11 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 144 milyar 485 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat yüzde 3,5 düşerek 220 milyar 450 milyon dolara, dış ticaret açığı ise yüzde 15,5 azalarak 75 milyar 965 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı, yüzde 15,3 artarak 7 milyar 213 milyon dolara yükseldi.

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