Değer kaybeden Rus Rublesi Türk ihracatçısını etkiledi

Türkiye'deki yaş meyve sebze ihracatının önemli pazarlarından birisi olan Rusya'daki ekonomik sıkıntılar nedeniyle rublenin dolar karşısında sürekli değer kaybetmesinin özellikle 2-3 ay vadeli satış yapan Türk ihracatçısına "darbe vurduğu" bildirildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı (AKİB) Ali Kavak, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında her geçen gün önemli başarılara imza atarak pazar alanını genişlettiğini ancak Türkiye için önemli bir pazar olan Rusya'da uzun zamandır süren sıkıntıların kendilerini etkilediğini söyledi. Rusya'daki sıkıntılar nedeniyle rublenin sürekli dolar karşısında değer kaybettiğini aktaran Kavak, bu durumdan da ihracatçıların direkt etkilendiğini ifade etti.

'Üretici mağdur'

Türk ihracatçılarının, genellikle yaş sebze ve meyve ürünlerini ruble üzerinden 2 veya 3 ay vadeli olarak Rusya'ya sattığını ifade eden Kavak, rublenin değer kaybetmesiyle bu ülkeye ihracat yapan iş adamlarının da mağdur olduğunu belirtti. Durumun bir an önce düzelmesini beklediklerini ifade eden Kavak, şöyle konuştu:

"Sezonun başında bir dolar 36 ruble civarındayken şu an 55 seviyelerinde. Bu durum 2-3 ay vadeli satış yapan ihracatçı arkadaşlarımızın alacaklarının yarısının erimesi anlamına geliyor. Ürün fiyatları iç piyasada da düştü. Üretici gerçekten çok mağdur. Özellikle rubledeki değer kaybı, ihracatçılarımızı çok olumsuz yönde etkiledi."

Yaşanan olumsuzluklara rağmen yıllardan beri Türk ürünlerini tercih eden Rus halkının her zaman destekçisi olmaya gayret edeceklerini aktaran Kavak, rubledeki değer kaybına rağmen ihracatlarını durdurmayacaklarını ve Rus tüketicilerini meyve ve sebzesiz bırakmayacaklarını kaydetti.

'Umut sıkıntıya dönüştü'

Kavak ayrıca, Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere gıda ithalatında ambargo uygulamasıyla Türk ihracatçı ve üreticisinin umutlandığını hatırlatarak, Türkiye'nin yanı sıra çevredeki birçok ülkenin de Rusya pazarına girmesiyle sıkıntı yaşanmaya başlandığını ve umutların boşa çıktığını söyledi. Rusya pazarında talepten fazla arzın oluşmasıyla fiyatların dip yaptığını belirten Kavak, şöyle devam etti:

"İhracatçılarımız tabi o beklentinin de etkisi altında kalarak Rusya'ya gönderilmesi gereken ürünün kat kat fazlasını gönderdi hatta hiç turunçgil ihracatı yapmayan bu işten anlamayan birçok insan turunçgil ihracatına soyundu. 'Nasıl olsa Rusya AB üyesi ülkelerden sebze-meyve almayacak. Bütün pazarın boşluğunu Türkiye'den kapatacak' şeklinde bir algı oluştu. Sadece Türkiye'de değil diğer ülkelerde de aynı algı oluştu. 'Nasıl olsa Rusya AB üyesi devletlere ambargo uyguluyor biz elimizden geldiği kadar bolca mal ihracatı yapalım' diye diğer ülkelerde benzer bir hatayı yaptı ve Türkiye'de olduğu gibi orada da fiyatlar dip yaptı."