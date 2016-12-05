Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

<p>Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, enflasyon kasım ayında TÜFE'de yüzde 0,52 arttı. Kasımda TÜFE'de yüzde 0,80 artış bekleniyordu.</p>\r\n\r\n<p>Yıllık bazda enflasyon TÜFE'de yüzde 7 olarak gerçekleşti.</p>\r\n\r\n<p><iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" height="380" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" src="http://cdn00.vidyomani.com/c/4/4/8/adnan-oktar-insanlar-azmasin-diye-allah-ekonomik-kriz-yaratiyor/index.html" webkitallowfullscreen="true" width="100%"></iframe></p>\r\n