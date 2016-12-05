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Ekonomi

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Yıllık bazda enflasyon TÜFE'de yüzde 7 olarak gerçekleşti

05 Aralık 2016 13:02

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, enflasyon kasım ayında TÜFE'de yüzde 0,52 arttı. Kasımda TÜFE'de yüzde 0,80 artış bekleniyordu.

Yıllık bazda enflasyon TÜFE'de yüzde 7 olarak gerçekleşti.

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