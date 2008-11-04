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Yaşam

Kasım 2008 er celp tarihleri değişti

Milli Savunma Bakanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle Kasım 2008 er celbi, celp ve sevk tarihlerinin değiştirildiğini açıkladı.

04 Kasım 2008 02:00

Milli Savunma Bakanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle Kasım 2008 er celbi, celp ve sevk tarihlerinin değiştirildiğini açıkladı. Yazılı açıklamaya göre, birinci grup için celp ve sevk tarihleri 10 Aralık, ikinci grup için 15-17 Ocak 2009 olarak değiştirildi. Aralık 2008 yedek subay celp ve sevk tarihlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Kasım 2008 er celbinde birinci grupta sevke tabi yükümlüler sevk evraklarını 17 Kasım 2008 tarihinden itibaren yerli ve yabancı askerlik şubelerinden alabilecek.

Sevk tehiri 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren (1111/86 ve 89'uncu madde) ve 2 Ocak 2009 tarihinde sevke tabi yükümlülerin sevk tarihlerinde de değişlik yapılmadı.

Yükümlüler, sevke tabi oldukları sınıf ve eğitim birliklerini 6 Kasım 2008'den itibaren askerlik şubelerinden öğrenebilecek.

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