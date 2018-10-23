"Kaşıkçı'nın cesedi bulundu" iddiası

T24

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girmesinin ardından 'kaybolan' ve öldüğü 17 gün sonra Suudi yetkililerce kabul edilen gazetei Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin bulunduğuna dair iddialar güçleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı olan China Xinhua News'ten (CHN) sonra, İngiliz basınının saygın kuruluşlarından Sky News de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin bulunduğu iddiasını gündeme getirdi.

Sky News’in İstanbul’daki özel muhabiri Alex Crawford’un haberine göre Kaşıkçı’nın cesedi parçalanmış olarak Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu’nun evinin bahçesinde bulundu. Başka bir kaynak da Sky News’e cesedin kesilmiş ve yüzünün ‘dağılmış’ bir biçimde bulunduğunu söyledi. Sky News'in haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cesedin bulunmadığını açıklamasından sonra geldi.

Al Jazeera'da çalışan Jamal Elshayyal adındaki bir gazeteci ise Sky News'te çıkan haberleri yalanladı. Elshayyal Twitter'dan yaptığı açıklamada Türk hükümetinden bir yetkili ile görüştüğünü ve yetkilinin bir ceset bulunmadığını doğruladığını belirtti.

CHN ise bedenin bulunduğu iddiasını Twitter hesabından son dakika olarak duyurdu ancak detay vermedi ya da kaynak göstermedi. T24'ün aldığı bilgilere göre haber, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Periçek'in açıklamalarına dayandırıldı.

Perinçek katıldığı bir programda "Türk devletinin güvenlik görevlileri konsoloslukta yaptıkları aramada bahçedeki kuyuda cesedin bazı parçalarını çıkardılar. Sanıyorum Erdoğan yarın bunu açıklayacak" demişti. Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan bu iddiaya değinmedi.

Suudi Arabistan uzun süren bir sessizliğin ardından Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldüğünü kabul etmiş ancak cesedin nerede olduğuyla ilgili bir açıklamada bulunmamıştı.