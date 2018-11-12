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Dünya

"Kaşıkçı olayında Türkiye ile Almanya arasında bilgi alışverişi oldu"

Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü

12 Kasım 2018 19:19

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ayrıntıları konusunda Türkiye ile Almanya arasında bilgi alışverişi olduğunu açıkladı.

Bir gazetecinin, "Kaşıkçı'nın ölümünün ayrıntılarına ilişkin Türk tarafının Almanya'yı bilgilendirdiği haberleri var. Bu doğru mu?" şeklindeki sorusuna Seibert, "Evet, burada istihbarat alanında bir bilgi alışverişi oldu." yanıtını verdi. 

Sözcü, istihbarat servislerinin faaliyetleri konusunda uygulama gereği kamuoyunda bilgi paylaşmadıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki gün önce, Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkındaki bir soru üzerine, cinayete ilişkin tapelerin ve konuşmaların Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye dinlettirildiğini ifade etmişti.

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Cemal KaşıkçıSuudi Arabistan
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