Kaşıkçı olayı | "Suudi konsolos yarın İstanbul'a dönmezse cinayeti organize ettiği anlamına gelir"

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında "kaybedilen" gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında değerlendirmede bulundu. Alçı dün akşam saatlerinde ülkesine dönen başkonsolos Muhammed Uteybi'nin yarına dönüş bileti olduğunu kaydetti. "Dönmeme ihtimali var" diyen Alçı, "Kendisiyle ilgili çıkacak bir bulgudan dolayı dönmemesi açıkça Suudi devletinin Kaşıkçı cinayetini organize ettiği anlamına gelir" ifadesini kullandı.

Alçı'nın "Konsolosun yarına dönüş bileti var" başlığıyla (17 Ekim 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Pazartesi akşamından beri hepimiz Suudi Arabistan Başkonsolosluğunun içindeki gelişmelerle yatıp kalkıyoruz. Başkonsolos Muhammed Uteybi ülkesine döndü. Tabii normal olarak hemen aklımıza kaçtığı geliyor.

Ben kaynaklarımdan Uteybi’nin yarın, yani 18 Ekim Perşembe için dönüş bileti olduğunu öğrendim. Döner mi? Tabii dönmeme ihtimali var. Öte yandan kendisiyle ilgili çıkacak bir bulgudan dolayı dönmemesi açıkça Suudi devletinin Kaşıkçı cinayetini organize ettiği anlamına gelir. Bu da gelişmelere baktığımızda akla uygun değil. Riyad bir günah keçisi bularak bu işten sıyrılmaya bakıyor. Zaten Konsolos da istişare için çağırıldı deniyor.