Kaşıkçı'nın arkadaşı, AKP Genel Başkan Danışmanı Aktay: 4 yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorum, çok üzgünüm

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin davada Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan’da devredilmesine karar verildi. Kaşıkçı'nın arkadaşı, AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "4 yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorum, çok üzgünüm" dedi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuşan Aktay, "Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. 4 yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorum. Çok üzgünüm. Belki de benim bilmediğim bir şeyler vardır" diye konuştu.

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Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz daha önce, "Cemal, Bir şey olursa da hemen (AKP Genel Başkan Danışmanı) Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği'ne haber verirsin' dedi" açıklamasını yapmıştı.