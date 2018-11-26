Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak iki villada arama çalışması

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Yalova'da iki villada arama yapılıyor. Arama yapılan villanın bahçesindeki kuyu incelemeye alındı, bahçeye itfaiye aracı getirtildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki bir villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması yapıldı. Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de katılımıyla aramaya villanın içerisinden başladı.

Kuyu incelemeye alındı

Villanın bahçesindeki kuyu da incelemeye alındı, bahçeye itfaiye aracı getirtildi. Villada sürdürülen arama çalışması daha sonra genişletilerek bitişikteki villa da aranmaya başlandı.

Villanın Suudi prensin arkadaşına ait olduğu belirtiliyor.

AA: Yalova'da aranan ev, 15 Suudi şüpheliden bazılarının telefonda konuştuğu Suudi vatandaşına ait

AA'nın haberine göre soruşturmacılar 2 Ekim'de Türkiye'ye gelen 15 Suudi şüpheliden bazılarının başka bir Suudi vatandaşıyla telefonla görüştüklerini tespit etti, ardından bu Suudi vatandaşının Yalova'daki villasında ve bitişiğindeki villada arama çalışması başlattı.

Suudi iş adamının telefon görüşmesinin yapıldığı tarihte yurt dışında olduğu,ve yaklaşık iki aydır da Türkiye'ye ayak basmadığı belirtildi.