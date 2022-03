“Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan’da iş yapmama taahhüdünde bulunan Vice Medya, 20 milyon dolarlık müzik festivali organize etti”

ABD merkezli medya şirketi Vice Medya’nın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan’da iş yapmama taahüdünde bulunmasına rağmen, pandeminin başında pahalı Azimuth müzik festivalini organize ettiği ortaya çıktı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Vice Medya, Kaşıkçı cinayetinin ardından kamuoyuna, Suudi Arabistan’daki bütün işlerini durdurduklarını açıklamıştı.

Öte yandan şirket içinden alınan bilgiler, şirketin hâlâ Suudi Arabistan’da etkinlikler düzenleyerek para kazandığını gösterdi.

Bir Vice çalışanı “Çalışanlar olarak yıllardır şirketin Suudi Arabistan’daki varlığına ilişkin rahatsızlıklarımızı dile getirdik ancak boş açıklamalar ve zavallı bahanelerle görmezden gelindik.” dedi.

Suudi Arabistan’da pandeminin başında düzenlenen Azimuth müzik festivali için şirketin toplam 20 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı belirtildi. Doğu kültürü ve batı kültürünü bir araya getirmeyi hedeflediği belirtilen festivalde, Fransız elektronik müzikçi Jean-Michel Jarre ve rapçi Tinie Tempah sahne aldı. Chainsmokers’ın da bir performans sergilediği belirtildi.

Vice’ın etkinlikte ismini gizlemek için çalıştığı ortaya çıktı. Vice’ın organizasyon şirketi Virtue üzerinden yapılan anlaşmada, tarafların gizlilik anlaşması yaptığı öğrenildi. Etkinliğe katılan sosyal medya influencerlarının da organizasyonun Suudi Arabistan tarafından yapıldığını düşündüğü belirtildi.

The Guardian, Suudi Arabistan’ın Batı gençliğinin ilgisini çekmek için ciddi paralar harcadığını, Vice eMedya’nın da finansal durumunu düzeltme arayışında olduğunu aktardı.

Bir Vice çalışanı, yöneticilerin Suudi Arabistan’la iş yapıldığının öğrenilmesi durumunda itibar zararı yaşanacağının farkında olduğunu belirterek “Ekibin karşı çıkmasına rağmen bir gazetecinin devlet eliyle öldürüldüğü bir ülkeden para almaktan memnun olmaları inanılmaz.” dedi.

Çalışanların açıklamalarının sorulduğu Vice şirket sözcüsü “Vice Arabia, dört yıl önce küresel genişlememizin bir parçası olarak açıldı. Vice her zaman yaratıcılık ve dünyanın her yerindeki gençlik kültürü için çalışmıştır. Suudi Arabistan bölgesinde nüfusun üçte ikisi 35 yaşının altında. Riyad’da bu yılın başında reklam ve yaratıcı ofis açtık ve bunu kamuoyuyla paylaştık. Editoryal sesimiz her zaman tamamen özgün ve bağımsız şekilde çalışacaktır.” dedi.