Kaşıkçı cinayetini araştıran BM Özel Raportörü Callamard: Bir Suudi yetkili benimle ilgili ölüm tehditinde bulunmuş

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin rapor hazırlayan Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, bir Suudi Arabistan yetkilisinin kendisine yönelik tehditte bulunduğunu söyledi.

The Guardian'a konuşan BM Özel Raportörü Agnes Callamard, geçen yılın ocak ayında bir meslektaşının kendisini uyardığını anlattı. Callamard'ın meslektaşı, o ay Cenevre'de gerçekleşen toplantılarda Suudi Arabistan'dan üst düzey bir yetkilinin BM ekibine "Callamard BM içinde 'dizginlenmezse', hakkından gelineceğini" söylediğini aktardı.

Suudi yetkilinin ifadelerinin Cenevre'deki meslektaşları tarafından nasıl karşılandığı sorusuna yanıt veren Callamard, "Bir ölüm tehdidi. Böyle anlaşıldı" dedi. Callamard, söz konusu toplantıda Suudi yetkililerin kendisinin çalışmalarını eleştirdiğini, soruşturmaya yönelik öfkelerini dile getirdiğini söyledi.

Callamard'ın anlattığına göre, Birleşmiş Milletler yetkilileri tehditin ardından bir uyarıda bulundu ancak Suudi Arabistan heyetinden başka isimler, söylenenleri 'ciddiye almamaları' gerektiğini söyledi.

Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsosluğu'nda öldürülmesine ilişkin ilk soruşturmayı yapan ve detaylı raporu sunan yetkili olmuştu. Callamard'ın 2019 yılında yayımlanan raporunda, cinayette Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve başka Suudi yetkililerin dahili olduğuna dair 'güvenilir kanıtlar' olduğu belirtilmiş, "uluslararası suç" olarak tanımlanmıştı.

ABD de Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili istihbarat raporunu bu yıl kamuoyuna açıkladı. Raporda, "Suudi Arabistan "Veliaht Prensi'nin, İstanbul, Türkiye'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yakalanması veya öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığını değerlendiriyoruz" denildi.

İnsan hakları uzmanı Callamard, bu ay BM'deki görevinden ayrılarak Uluslararası Af Örgütü'nün yeni genel sekreteri olacak.