-Kaşif Kozinoğlu İstanbul'da toprağa verildi İSTANBUL (A.A) - 15.11.2011 - Odatv'de yapılan aramalara ilişkin davada yargılanırken, cezaevinde rahatsızlanan ve daha sonra vefat eden Kaşif Kozinoğlu'nun cenazesi Ümraniye Hekimbaşı'ndaki Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kozinoğlu için, öğle vakti Üsküdar'daki Selimiye Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Tören öncesi Kozinoğlu'nun eşi Yeşim, oğlu Özel, annesi Belgin Kozinoğlu ile kız kardeşi Figen Bıçakçıoğlu, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Anne Belgin Kozinoğlu, oğlunun Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun başına giderek, ''Kahraman oğlum, güle güle git. Türkiye'nin kahramanı benim oğlum. Gül kokulu oğlum, nasıl ayrılacağım senden? Güle güle git kahraman oğlum'' dedi. Cenaze törenine, Kozinoğlu'nun aile yakınlarının yanı sıra, Eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, ''Balyoz Planı Davası''nın tutuklu sanığı eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan, oyuncu Perran Kutman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu arada, cenaze törenine MİT Müsteşarlığı ile ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Tuncay Özkan da çelenk gönderdi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kozinoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, merasim mangasınca bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze arabasına konuldu. Daha sonra Kozinoğlu'nun cenazesi götürüldüğü Ümraniye Hekimbaşı'ndaki Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.