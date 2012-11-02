Kaş'ı kurtarmak için 1 milyon lira aranıyor

WWF- Türkiye 'nin, Akdeniz 'in en zengin biyolojik çeşitliliğine sahip Kaş-Kekova için hazırladığı yönetim planı tamamlandı. Kaş-Kekova’da deniz ekolojisinin korunabilmesi için ilk yapılması gerekenler belirledi. Listenin başında teknelerin çapa atmadan bağlanabilmesini sağlayan 150 adet şamandıra geliyor. Maliyeti ise 1 milyon TL. Pilot olarak 5 şamandıra kapsamında yerleştirildi. Ancak geri kalan şamandıraları yerleştirilmesi için 1 milyon TL kaynak aranıyor.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre; Kaş-Kekova için 'kurtarma planı' hazırlandı. Listenin başında denizçayırlarını yok eden tekne çapaları için şamandıralar geliyor.

WWF-Türkiye, Akdeniz’de özel koruma alanlarının oluşturulabilmesi için Hırvatistan , Tunus , Libya , Cezayir ile aynı anda bir projeye başladı. Proje için en uygun yer, Türkiye’de deniz biyolojisi açısından zengin olan Kaş-Kekova bölgesi seçildi. Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Yönetim Planı ve Uygulaması Projesi kapsamında 4 yıl boyunca araştırmalar yapıldı. Proje aralık ayında son bulacak. Ancak yönetim planı hazırlandı. Bölgenin korunması için yapılması gerekenler tek tek belirlendi. Balıkçılığa yasak alanlar belirlenerek resmi gazetede yayımlandı. Yasak uygulamaya da geçti. Şimdi ise yapılması gereken en acil tedbir, denize 150 adet şamandıranın yerleştirilmesi.

Denizçayırları azalıyor

Kaş’ta 39 ayrı dalış noktasına ve koylara her gün yüzlerce tekne demir atıyor. Atılan bu demirler dipteki denizçayırlarını yok ediyor. Denizçayırları deniz ekolojisinin en önemli unsurlarından biri. Çayırlar, balıkların yumurtlama ve beslenme alanlarını oluşturuyor. Denizdeki yaşam için tam bir oksijen kaynağı. Otlarla beslenen canlılar içinse besin deposu. Deniz zemini üzerinde oluşturduğu sık örtü, birçok canlı türünün larva dönemlerini geçirdikleri güvenli bir ortamın oluşmasını sağlıyor. Ancak çok yavaş büyüyen ve 30 yıl kadar yaşayabilen bu bitki türü tekne demirleme, çevre kirliliği ve kıyı yapısının değiştirilmesi gibi insan etkinlikleri nedeniyle gün geçtikçe azalıyor. Son dört yılda nüfusu yüzde elli azaldı.

Orfoz ve Lahoz tehlikede

Teknelerin bağlanmasını sağlayacak şamandıralardan 5’ini WWF-Türkiye yerleştirdi. Ancak bu yeterli değil. 145 adet daha gerekli. Maliyeti ise 1 milyon TL.

Çalışmalar kapsamında çok önemli tespitler de yapıldı. Alanda binin üzerinde canlı türü kaydedildi. Bu türler arasında Uluslararası Dünya Doğayı Koruma Birliği'ne (IUCN) göre, korunması gereken Akdeniz foku, deniz kaplumbağası da yer alıyor. Ekonomik açıdan da büyük öneme sahip orfoz ve lahoz sayısında da azalma tespit edildi.

Özel sektöre ihtiyaç var

Projenin yürütücülerinden Nilay Akça, Türkiye'de 42 yeni türün, dünyada ilk kez bir karides türünün tespit edildiğini söyledi. WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem ise, BERN Sözleşmesi ile koruma altına alınan deniz çayırlarının korunabilmesi için şamandıra sisteminin kurulması gerektiğini belirtti. Kalem, bunun için kamu ve özel sektörün girişimine ihtiyaç duyulduğunu, alınan önlemlerin denetlenmesinde ve sürdürülmesinde doğrudan bu işle uğraşacak idari yapının eksik olduğunu dile getirdi.

Proje kapsamında ayrıca ‘Denizlerin Umudu’ adında bir de fotoğraf yarışması yapıldı. Projenin başlangıcında WWF-Türkiye adına projenin koordinatörlüğünü sağlayan ancak sağlık nedenleriyle hayatını kaybeden Umut Tural adına düzenlenen yarışta en iyi ilk iki caretta caretta fotoğrafları oldu.