Kaş'ı imara açan çevre planına mahkeme 'dur' dedi

Akdeniz bölgesinin en güzel tatil beldelerinden Kaş’ı yapılaşmaya açacak yeni Çevre Düzeni Planı Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin aldığı kararla iptal edildi.

WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) müdahil olduğu ve bölgede yaşayan 31 kişinin açtığı dava kararında mahkeme, “Dava konusu işlemin çevre düzeni planına ilişkin olması, uygulanması durumunda devamı planlar ve işlemlerle birlikte yapılanmalara neden olunabileceği dikkate alındığında, telafisi güç veya imkansız zararlara da neden olacaktır” cümlesine yer verdi.

Bilirkişi raporu: Karar, SİT ve orman alanlarını tehdit ediyor

hürriyet'ten Serkan Ocak'ın haberine göre; Kaş'ı yapılaşmaya açan bilirkişi raporunun da söz konusu planın Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin kararlarıyla çeliştiğine, SİT ve orman alanlarını tehdit ettiğine dikkat çekmişti. Planın iptali için başlatılan kampanya kapsamında da bugüne kadar 17 bine yakın imza toplanmıştı.

AKDENİZ İÇİN ÖRNEK BİR YER

WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem, mahkeme kararının Kaş’ın önünde yeni bir sayfa açtığına dikkat çekti.

Kaş için yapılacak yeni planların yapılaşmayı ve kitlesel turizmi değil, hâlihazırda yerel ekonomiyi ve yöredeki insanların yaşam koşullarını destekleyen sürdürülebilir turizmi desteklemesi, bölgenin doğal ve kültürel değerlerini koruyucu nitelikte hazırlanması gerekir diyen Sedat Kalem, “Kaş-Kekova bölgesinin rotasını doğayla dost, sürdürülebilir turizme çevirmesi için önümüze eşsiz bir fırsat çıktı.

Kaş’ın rotasını yanlış bir yöne çevirecek imar planının aradan çıkmasıyla bir engel daha ortadan kalktı. Şimdi, kamudan özel sektöre, tatilcilerden, orada yaşayanlara kadar herkesle bir araya gelip, Kaş’ın geleceğini birlikte çizme vakti. Zaman kaybetmeden birlikte harekete geçersek gelecek nesillere gururla anlatabileceğimiz bir başarı öyküsü yazabiliriz” açıklamasını yaptı.

Bölgedeki canlılar için de iyi haber

Kaş-Kekova projesini yürüten WWF-Türkiye ekibinden, Doğa Koruma Sorumlusu Yaprak Arda ise kararın sadece geçimini sürdürülebilir turizmden gelir sağlayanlar için değil, bölgede yaşayan, tehdit altındaki orfoz, deniz kaplumbağası (Caretta caretta) ve Likya orkidesi gibi türler için de sevindirici olduğuna dikkat çekti. Arda, “Sosyal medyada yürütülen kampanyamıza destek veren, imza kampanyasına katılan, Kaş’ta bilirkişi heyetini karşılayan ve süreci çok yakından takip eden herkese, özellikle Kaş Koruma Platformu ve Kaş Turizm Derneği’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.