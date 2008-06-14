Kasetler son virajda

Türkiye'de 2000 yılında 33 milyon 836 bin 373 olan kaset satışı, müzik piyasasına CD'nin hakim olmasıyla 2007'de 4 milyon 618 bin 432'ye geriledi.



AA muhabirinin, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de yeni kuşak CD üretim teknolojisi 2000 yılında başladı. Bu yıldan itibaren müzik CD'si satışı sürekli arttı ve 2005 yılında pazarın yüzde 47'sine ulaştı.



Müzik kaseti satışı, 2000'de 33 milyon 836 bin 373 iken, 2001'de 35 milyon 32 bin 788 bine ulaştı. Ancak, müzik kaseti satışı 2001'den başlayarak geriledi. Kaset satışı 2002'de 31 milyon 211 bine, 2003'te 27 milyon 430 bine, 2004'te 28 milyon 804 bine, 2005'te 16 milyon 444 bine, 2006'da 9 milyon 311 bine, 2007 yılı sonunda da 4 milyon 618 bin 432'ye kadar geriledi.



2000-2007 arasında müzik kaseti satışı gerilirken, CD satışında ise artış yaşandı. Müzik CD'si satışı, 2000 yılında 4 milyon 808 bin 90 iken, 2001'de 5 milyon 355 bin 938 oldu. 2002'de 6 milyon 26 bin, 2003'te 12 milyon 402 bin, 2004'te 15 milyon 123 bin, 2005'te 14 milyon 306 bin, 2006'da 15 milyon 346 bin, 2007 sonunda da 14 milyon 947 bin 854 bandrollü müzik CD'si satışı yapıldı. CD, son 7 yıllık dönemde müzik kasetinin pazardaki hakimiyetine son verdi.



CD, kasete tercih ediliyor



Kaset satışındaki düşüşe, üretimde kullanılan manyetik bantların dış etkiler karşısında CD kadar dayanıklı olmaması ve CD'nin kapasite, kullanma, taşıma, depolama gibi konularda avantajlara sahip olması etkili oldu.



Teknolojinin gelişmesiyle kaset çalıcılar veya oynatıcılar zamanla gözden düştü. Bunlar yerini, güncel teknoloji ile üretilen CD çalıcılara bıraktı. Her eve giren dijital müzik oynatıcıları kasetin piyasadan yavaşça çekilmesinde rol oynadı.



CD'lerin, kasetlerden daha az yer kaplaması da tercih edilmesinde önemli rol oynuyor.



Müzik pazarında düşüş



Kaset satışında ciddi düşüşün yaşandığı 2005 yılı sonrasında CD satışının aynı oranda artmadığı ve müzik pazarında fiziki satışlara yönelik bir düşüşün olduğu gözleniyor.



Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması müzik sektöründe CD satışlarının istenilen oranda artmasını engelledi. İnternet üzerinden şarkıların yasal olmayan yollardan indirilmesi, paylaşılması veya fiziki olarak albümlerin korsan kopyalarının satılması, bir albümün hazırlanmasında emek, zaman ve para harcayanların her hangi bir gelir elde edememesine yol açtı.



Teknolojinin gelişip, korsan satışların artmasının müzik endüstrisinin tüm unsurları olan yapımcıları, yorumcuları, eser sahiplerini, üretim tesislerini ve stüdyoları sıkıntıya soktuğu bildirildi.