Kaseti yayınlanan Trump: Sözlerim aptalca; Bill Clinton kadınları taciz etti, Hillary kurbanlarını rezil etti

Çeviri - Ilgın Yorulmaz*

ABD'de başkanlık için yarışan Donald Trump, Washington Post'un yayımladığı iki dakikalık video kasetle ilgili olarak ABD vatandaşlarından özür diledi. "Hillary Clinton ve takımıyla ülkemiz karaya oturdu" diyen Trump, "Bazı aptalca sözler söyledim, ama benim söylediklerimle diğer kişilerin eylemleri arasında büyük bir fark var. Bill Clinton kadınları taciz etti ve Hillary de onun kurbanlarına kabadayılık etti, onlara saldırdı, rezil etti ve gözlerini korkuttu. Bunları ileriki günlerde daha çok konuşacağız" diye konuştu.

Trump, seçim kampanyasının sitesinde yer alan açıklamasında, "Bu, soyunma odalarında yapılanlar gibi bir sohbet ve uzun yıllar öncesine ait bir konuşmaydı. Bill Clinton, golfsahasında benimkilerden çok daha beter sözler söylemişti. Eğer gücenen olduysa özür dilerim" ifadesi yer aldı.

Donald Trump'ın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

Asla mükemmel bir insan olduğumu söylemedim, olmadığım biriymiş gibi davranmadım. Söylediğime ve yaptığıma pişman olduğum şeyler oldu. Bugün yayınlanan neredeyse on küsur yıllık bu videodaki sözlerim de bunlardan biri.

Beni tanıyan herkes bu sözlerin beni yansıtmadığını bilir. O sözleri sarf ettim. Hatalıydım, özür diliyorum. Tüm Amerika'yı dolaşıp değişiklikten bahsediyorum ama bu seyahatlerim beni de değiştirdi. Çocuklarını kaybetmiş acılı anneler tanıdım. İşten atılmış ve işlerini başka ülkelerdekilere kaptırmış işçilere, tek isteği daha iyi bir gelecek olan her kesimden kişilerle zaman geçirdim. Ülkemizin harika insanlarını tanıdım ve onların bana duyduğu güven beni fazlasıyla alçak gönüllü yaptı. Yarın daha iyi bir insan olmaya söz veriyorum ve sizi asla ve asla düş kırıklığına uğratmayacağım.

"Hillary Clinton ve takımıyla

ülkemiz karaya oturdu"

Dürüst olalım, gerçek dünyada yaşıyoruz. Bu, bugün yüzyüze olduğumuz önemli konulardan dikkatimizi dağıtan bir şeyden başka bir şey değil. İşlerimizi kaybediyoruz, sekiz yıl öncesine göre daha az güvendeyiz ve Washington sistemi hiçbir şekilde işe yaramıyor. Hillary Clinton ve takımıyla ülkemiz karaya oturdu.

Bazı aptalca sözler söyledim, ama benim söylediklerimle diğer kişilerin eylemleri arasında büyük bir fark var. Bill Clinton kadınları taciz etti ve Hillary de onun kurbanlarına kabadayılık etti, onlara saldırdı, rezil etti ve gözlerini korkuttu. Bunları ileriki günlerde daha çok konuşacağız. Pazar günkü açık oturumda görüşürüz.

2005 tarihli kasette Donald Trump, o zamanlar Access Hollywood programının sunucusu Billy Bush adlı gazeteci ve kimliği belirsiz bir şahısla bir otobüste, programın bir diğer sunucusu Nancy O'Dell hakkında şöyle konuşuyor:

Trump: Biliyorsun, ona flört etmek için yaklaştım. Palm Beach'teydi.

Belirsiz şahıs: Eskiden muhteşemdi. Hâlâ da güzel.

Trump: Ona yaklaştım ama başaramadım. İtiraf ediyorum. Onu (cinsel ilişki anlamındaki argo sözcük) istedim. Evliydi.

Belirsiz şahıs: Bu çok büyük haber. (Bu sırada otobüs duruyor ve halkla ilişkiler uzmanı bir kadın Trump'ı karşılamak için kapıya yaklaşıyor)

Trump (kadını kastederek): Ağzıma bir Tic Tac (naneli sakız) atmalıyım. Olur da onu öpmeye başlarsam diye. Biliyorsun güzel kadınlara otomatikman ilgi duyuyorum. Öpmeye başlıyorum. Magnet gibi. Öpüyorum. Beklemiyorum. Ve yıldızsan bunu yapmana izin verirler. İstediğini yapabilirsin.

Bush: Her istediğini mi?

Trump: Kadınları (kadın cinsel organı)ndan elleyebilirsin. Ne istersen yapabilirsin.

2005 yılında kayıt edildiği anlaşılan kaset Donald Trump'ın ilk ve tek vukuatı değil. Başkanlığı kazanabilmek için kadınların oyuna ihtiyaç duyan Trump'ın kadınlar için "şişman, köpek, domuz" tabirlerini kullanması tepkiye neden olmuştu. Trump, geçmişte kendi öz kızı İvanka için de "seksi" tabirini kullanmış ve kızı olmasa onunla flört edeceğini söylemişti.

Kasetle ilgili yorumu sorulan Donald Trump bunun onbir yıl önce yapılmış özel bir konuşma olduğunu, erkekler arasında bir şakalaşmadan ibaret olduğunu ve Bil Clinton'ın kendisinden daha berbat şeyler söylediğini belirtip yarım ağızla özür diledi.

Politik yelpazenin her yanından politikacılar ve yorumcular Donald Trump'a tepkilerini göstermekte gecikmediler. Rakibi Hillary Clinton attığı tweet'te "Bu korkunç. Bu adamın başkan olmasına izin veremeyiz" dedi. Temsilciler Meclisi sözcüsü Cumhuriyetçi Parti'den Paul Ryan, bugün yapacağı etkinliğe davet ettiği Donald Trump'ın davetini geri çektiğini, etkinliğe Trump'ın katılmayacağını söyledi. Bu hareketin, Paul Ryan'ın ve diğer Cumhuriyetçilerin Trump'tan desteğini çekip çekmediği anlamına gelip gelmediğini zaman gösterecek.