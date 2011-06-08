-KASET SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME İSTANBUL (A.A) - 08.06.2011 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince, internette yer alan ve MHP'li bazı eski yöneticilere ait olduğu öne sürülen görüntülere ilişkin soruşturma kapsamında İkitelli'de bir ev ile bir iş yerinde yapılan aramada, bilgisayar ve dijital materyaller ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İkitelli'de Yüksel A'ya ait ev ile iş yerinde yapılan aramada, bilgisayar ve dijital materyallere el konuldu. Yüksel A'nın gözaltına alınmadığı öğrenildi.