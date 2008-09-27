Kaset savaşı

Eryılmaz konuşmasında kulübe bağış karşılığı imar değişikliği yaptıklarını, müteahhitten borç alarak laptop dağıttığını söyleyip, belediye personeli ve Meclis üyelerinden şikayetçi oluyor.

Kanal 7 ve Ülke TV’nin önceki akşam haberlerinde CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz’a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayınlandı. Eryılmaz’ın "montaj" olduğunu savunduğu ve bazı CHP’li Meclis Üyeleri ve Çankaya Belediyesi çalışanlarından yakındığı anlaşılan ses kaydında şu ifadeler yer aldı:

Gayri resmi bir spor kulübümüz var. İmar işleri var, imarlarını yaparken götür şuraya kulübe 50 milyar, 100 milyar ver. Belediye Meclis üyelerine ne veriyoruz. AKP’lilerle oy kullanıyor adamlar aylık 27’şer milyar veto veriyoruz. Bu para ayda 100–150 bin YTL’yi buluyor.

Şimdi biz burada... Şeylerle, yamyamları onları doyurmak için benim dört ayrı eski Muzaffer olmam gerekiyor. Bunlara para bulmak için 50 takla atıyorum.

Adam tehdit etti

100-150 milyar borç alın da Meclis üyelerine verilecek.

Yani bizim burada bunu yaparken de bunların bazıları dilleniyor tabi.

Ama yapılan burada esas şey, imar konuları var. İmarda adam diyor ki benim yerim şurada var. Diyoruz ki git, kulübe bağışla, minibüs al falan...

Her gelen dosyanın üzerine atlıyor. Ben buradan ne götürürüm. Her gün koltuğunda dosya..

Dışarı çıkıyor diyor ki işini hallettim şu kadar ver. Ben burada son dört ayda, adam bizde, resmen tehdit etti. Önder Sav ismiyle tehdit etti.

CHP’yi eleştiriyorlar

10 gündür benim Allah’ım şaştı. Ben hiçbir işe bakamıyorum. Bu herifler için gidip müteahhitten rica ettik, 75 bin dolar borç alıp, 50 laptop dağıttık.

Personel dediğin işte bu tipler. Yani TİP’li, TSİP’li, DEHAP’lı... Benim yanımda CHP’yi eleştiriyor. Burada partizanlık yapmıyorum ama partiliyim.

Tek satırımız çıkmıyor

Bak şimdi Mustafa Balbay’a neredeyse 1.5 aydır 100 milyar ödememiz lazım. Yok çıkmadı. Adamlardan gazete alıyoruz. İlan veriyoruz, yazı yazıyoruz. Kolay değil gazete. Hiç bir yerde çıkmıyor bizim yazımız, kimse vermiyor yazımızı. Cumhuriyet veriyor bir tek. Melih’in elinde Sabah Grubu. Hürriyet’te yazmıyorlar Emin Çölaşan’la, Bekir’le, Fikret’le hepsiyle konuşuyoruz, yırtınıyoruz, her dediklerini yapıyoruz. İki satırımız çıkmıyor.

Hepsi montaj

ÇANKAYA Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz iddiaları reddederek, "Gayri ahlaki bir yöntemle ele geçirdiklerini iddia ettikleri şeyin çok noktada kesik kesik birbirine eklemelerle ve montajlarla yüklü olması bu işe soyunanların kötü niyetlerini ortaya koymuştur" dedi. Çankaya Belediyesi’nden dün yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bu yasadışı, hileli ve kişi haklarına sığmayan kurumumuza karşı komplo kuranların hepsi yargı önünde tek tek hesap vereceklerdir. AKP’nin son günlerde belgeli bir biçimde köşeye sıkışıp, yolsuzlukların tozu dumanı arasında boğulmasının bir faturası bize asla kesilemez. Belediyemizin Satın Alma Müdürlüğü tarafından 2401 2005 tarih ve 18-0365 sayı ve kararı ile satın alarak ve demirbaş kaydı yaptığı ve tek tek belediye meclis üyelerine zimmetlediği diz üstü bilgisayarlar akla ziyan bir biçimde rüşvet diye piyasaya sürülüyor.

AKP’den suç duyurusu

AKP Çankaya İlçe Başkanı Alaaddin Varol, Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz’a ait olduğu iddia edilen ses kaydı üzerine, Eryılmaz ve Çankaya Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri ve ses kaydında adı geçen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Varol, "Kayıtta anlatılanlar itiraf özelliği taşıyor. Bundan sonrasını Cumhuriyet Savcılığı değerlendirecektir. Eryılmaz bu itiraflarından sonra istifa etmelidir. Kendisi 4 aydır çalışmadığını açıkça itiraf etmiştir. Kendisine bu itiraflarından dolayı teşekkür ediyoruz" de