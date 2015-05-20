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'Kaset iddiası'na yönelik soruşturmaya yetkisizlik kararı

MHP Milletvekili Meral Akşener, 'kaset iddiaları'na yönelik suç duyurusunda bulunmuştu

20 Mayıs 2015 21:08

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener'in kaset iddialarına ilişkin suç duyurusu üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, yetkisizlik kararı verildi.

Akşener'in avukatı aracılığıyla 11 Mayıs'ta suç duyurusunda bulunduğunu anımsatan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun yetkisizlik kararında, Akşener'in "namus ve iffetine hakaret" ve "iftira" teşkil eden sözler sarf edildiği gerekçesiyle şikayette bulunduğu aktarıldı.

Akşener'in TBMM Başkanvekili olarak Ankara'da bulunduğu, söz konusu televizyon kanalının yönetim faaliyetini de Beşiktaş'ta sürdürdüğü belirtilen kararda, suçun işlendiği yerin öncelikli yetki kuralı gereğince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yargı sınırları dahilinde kaldığı belirtilerek, dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği kaydedildi.

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