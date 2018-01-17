Kasayı market arabasına koyup götürdüler

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde, içerisinde 90 bin lira değerinde altın olan çelik kasayı çalıp market arabasıyla götürerek parçalayan 3 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen altınlar sahibine teslim edildi.

Erenler Dilmen Mahallesi\'nde bulunan bir evdeki çelik kasanın çalınması olayını araştıran Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, A.Y (20), D.S (18) ve M.Y.\'yi (18) gözaltına aldı. Daha önce hırsızlıktan kayıtları bulunan şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. 2 ev ve 2 iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 zanlının evlerinde 8 bilezik, 1 kolye, 40 çeyrek altın, 2 altın küpe, bir altın zincir, 2 yaka rozeti, 3 kol saati, bir miktar döviz ve 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 50 adet fişek bulundu.

Şüpheliler, kasayı market arabasıyla taşırken güvenlik kameralarına takıldı. Görüntülere, şüphelilerin üzerine bez örttükleri çelik kasayı market arabasıyla koşarak götürmeleri yer aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından 3 zanlı adliyeye sevk edildi. M.Y. adliyeye sevk edilirken gazetecilere, \"Çok pişmanım ama bunun için değil, aklımdaki kişiyi öldüremediğim için Adapazarı\" diye bağırdı.

Kasanın sahibi Bayram Aygın, hırsızların kasayı ikinci kattan sürükleyerek indirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

\"Ben 2 kişi olarak biliyorum. İki kişi ikinci kattan kaydırarak indirip, aşağıda sürüterek market arabasıyla kendi evlerine götürmüşler. Kendi evlerinde parçalamışlar. Emniyetimiz olayı vaktinde müdahaleyle çözerek bizleri sevindirdi. Eksiğimiz var, altınlarda eksiklerimiz var ama eksik gözetmiyoruz. Onlara ne yaptılar bilemiyoruz. 90 bin liraya yakın değerli eşya vardı.\"



FOTOĞRAFLI