Kasasında 'bomba' yazan kamyon TEM'i ayağa kaldırdı!

İstanbul'da TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir kamyonun kasasındaki "Bomba" yazısı paniğe neden oldu. Yazıyı gören vatandaşlar durumu polise ekiplerine bildirdi.

İhbarı alan polis şüpheli kamyonun gidebileceği yollarda önlem aldı. Şüpheli kamyon D-100 Karayolu’ndan Ankara istikametine doğru ilerlerken, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şüpheli kamyonu Maltepe Huzurevi Durağı yakınında durdurdu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ramazan Eğri'nin haberine göre, polis, kamyon şoförü Mustafa Kabak’ı aşağı indirip kamyonun kasasını açtırarak arama yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken polis kamyon şoförünü yazıyı kaldırması için uyardı.

Yazıyı aracın eski sahibinin yazdırdığını söyleyen Kabak, polis ekiplerinin kamyondaki yazının üzerine branda ile kapattırarak yola devam edebileceğini söylemesi üzerine yazıyı branda ile kapattı. Yapılan incelemenin ardından kamyonun yola devam etmesi için izin verildi.