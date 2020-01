Kasaplardan ithal ete afişli tepki

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, ithal et karşısında rekabet güçlerini yitirdiklerini söyleyen kasaplar, afişle çağrı yaptı. Dükkanlarının önüne \'1 kg Sırbistan eti yerine 750 gram yerli et al. Hem kasabına hem çiftçine sahip çık\' yazılı pankart asan kasaplar, satışların dip yapmasından yakındı.

Sırbistan\'dan ithal edilen etlerle birlikte kıymanın kilosunun 29, kuşbaşı etin kilosunun da 31 liradan satılması Manisa\'daki kasapların tepkisini çekti. Kentteki kasaplar, dükkanlarının önüne astıkları afişlerle ithal eti protesto etti. Afişte etin kasaptan alınması için çağrı yapılırken, \'1 kg Sırbistan eti yerine 750 gram yerli et al. Hem kasabına hem çiftçine sahip çık\' ifadeleri yer aldı. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz ise yerli üreticiyi destekleyen kampanyaya destek verdi. Akyüz, \"Kasap esnafının yanındayız, esnafımız mağdur olmamalı. İthal et çözüm değildir. İthal et uygulaması yaygınlaşırsa yerli üreticimiz, yerli esnafımız mağdur olur. Yerli et bizim için önemlidir\" dedi.

SATIŞLAR YOK DİYECEK KADAR AZALDI

İthal ete tepki amaçlı kasap dükkanının önüne afişi asan kasap Rıdvan Keçeci, ithal etin kasaplardaki satışları büyük ölçüde etkilediğini söyledi. Satışların durduğunu kaydeden Keçeci, \"Etin ucuza verilmesini biz de isteriz. Ama alınan etin kalitesi ve nereden alındığını çok önemli. Bu ülke Sırbistan gibi bir yerden et alıyor. Et alarak bu sorunları aşamayız. Üreticinin teşvik edilmesi lazım. Besicilikle alakası olmayan kişiler besicilik yapıyor, köylü ise bu işi terk etti. Eskiden hayvan bulabiliyorduk. Bizde fiyatlar düşmedi. Hayvanı beslemesi maliyet. Üretici önümüzdeki günlerde zararına satabilir. O zaman fiyatlar düşer. Satışlar yok denecek kadar azaldı\" diye konuştu.

FİYATLAR DÜŞEBİLİR

Kasaplarda kıymanın kilosunun 43, dana kuşbaşının da 45 lira olduğunu kaydeden Keçeci, \"Fiyatlar düşebilir. Üretici zarar etmemek maliyeti artırmamak için zararına et verecek. Belki 5-6 lira aşağıya biz de satacağız. Üretici bittiği zaman ne olacak? Bu iş çözüm değil. Et getirmek çözüm değil. Asıl çözüm üreticiyi desteklemektir. Çünkü piyasada hayvan yok. Biz et alacağımız zaman açık artırmaya girdiğimiz oluyor\" dedi.

Haksız rekabetin yaşandığını kaydeden Keçeci, kasaplara da et verilmesi gerektiğini söyledi. İthal etin devam etmesi halinde hayvan üreticisinin yok olacağını ifade eden Keçeci, \"Köklü çözüm üretmek gerekiyor. Üretmedikçe aynı şekilde devam eder\" dedi.

