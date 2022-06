Kasaplarda yarım sucuk dönemi başladı!

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Gölbaşı’nda bulunan esnafı ziyaret ederek sorunları dinledi. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle vatandaşın alım gücünün düştüğünü söyleyen Tutdere, et fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekerek, "Kasaplar kuyumcunun altını tarttığı gibi eti tartmaya başladı, vatandaşlarımızın artık zamlara dayanacak gücü kalmadı" dedi.

Tutdere'nin sorunlarını dinlediği bir kasap ise "Eskiden vatandaş geliyordu eliyle gösterip şunu ver, bunu ver diyor tarttırıp alıyordu. Şu an gelip '700 gram et ver, 300 gram köfte ver, yarım sucuk ver' diyor" diye konuştu.

CHP’li Tutdere’nin durumunu sorduğu kasap, şöyle konuştu:

"Eskisi gibi satış yok. Ben burada önceden 10 personelle çalışıyordum şu anda 2 personelle çalışıyorum. Eski alım gücü yok. Et fiyatları piyasaya göre, halka göre çok yüksek. Bir kilo et olmuş 130, 140 lira. İnsanlar akşama kadar çalışacak sadece 1 kilo et alabilecek. İnsanın sabahtan akşama kadar 1 kilo et alabilmek için çalışması doğru değil. Bunun tüpü var, çayı var, şekeri var, ev kirası var bunlardan dolayı bizim görüşümüz et fiyatları çok yüksek.

"İnsanlar 20 liralık et istiyor"

"Eskiden vatandaş geliyordu eliyle gösterip şunu ver, bunu ver diyor tarttırıp alıyordu. Şu an gelip '700 gram et ver, 300 gram köfte ver, yarım sucuk ver' diyor. Kendi çiftliğimizin hayvanları olduğu için Gölbaşı’nda en ucuz eti biz satıyoruz. Bu etin kilosunu 110 liraya satıyorum. İnsanlar gelip benden 20 liralık et istiyorlar. Tartıyorum bir parçası 5 lira ediyor, bu bir parçasını aldığımda gözümün içine bakıyor. Fazla gelen parçayı alsam utanıyorum. O yüzden ortam hiç iyi değil. Çok büyük bir pahalılık var. Zamlar durmuyor, her gün zam geliyor. Dün ete yine 5 lira zam geldi." (ANKA)