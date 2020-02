Kasaplar Odası Başkanı'ndan Bakan Yardımcısı'na 'sucuk' tepkisi

Türkiye Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'ye, markasız kasap sucuk satışının yasaklanmasını getiren mevzuat değişikliği ile ilgili tepki gösterdi. Yalçındağ, "Onu satmayacağız, bunu satmayacağız; esnafımız nasıl ayakta duracak?" diye sordu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından 'Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Gıda Sektörü Analizi' bilgilendirme toplantısı, Antalya'nın Kundu bölgesinde yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, gıda sektörü federasyon başkanları, oda başkanları ve esnaf temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan gıda sektörü temsilcileri, Bakan Yardımcısı Çiftci'ye sektörleriyle ilgili yaşadıkları sorunları iletti. Türkiye Kasaplar Odası Başkanı Yalçındağ, devletin her zaman esnafın yanında olduğunu söyledi. Kasapların yaşadığı sorunlara da vurgu yapan Yalçındağ, markasız kasap sucuk satışının yasaklanmasıyla ilgili mevzuatı eleştirdi. Yalçındağ, “İsmimizle anılan 'kasap sucuk' ismini verdik; ancak yapamıyoruz. Avrupa'da görmediğim memleket kalmadı; ama yasak olan bir memleket görmedim. Onu satmayacağız, bunu satmayacağız; esnafımız nasıl ayakta duracak?" dedi.

Kasapların et satışıyla ilgili 1 kilometre sınırı olduğunu ve Antalya merkezdeki bir kasabın, ilçelere et satamadığını da aktaran Yalçındağ, “Sınırı geçince 14 bin TL cezası var. Kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Alanya'da ya da Kemer'deki müşterisine et satamıyor. Bu önemli bir eksiklik" diye konuştu.

'Alkol yasağının saati ileri alınsın' talebi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise yeni fırınların gelişigüzel açılmaması için düzenleme yapılmasını talep etti. Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Başkanvekili Sabit Teksöz de alkollü içeceklerin saat 22.00'den sonra satışının yasak olması üzerinden talepte bulundu. Bakkalların, akşam saatlerinde sattığı içkilerle geçindiklerini belirten Teksöz, “Saat 22.00'den sonra alkol satışıyla ilgili güvenlik güçleri çok güçlü yaptırım uyguluyor. Yaz saatinde, güneş geç battığı için gelen turistlere alkol satışı için alkol yasağı saatinin 24.00'e alınmasını istiyoruz" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çiftci ise gıda sektörüyle ilgili ciddi analiz gerçekleştirdiklerini söyledi. Sektördeki tüm işletmelerle ilgili verileri topladıklarını belirten Çiftci, “Gıda sektöründe yüzde 84'ü, bu proje kapsamında incelendi. Bu çalışmaların sonucunda sektörde faaliyet gösteren esnafımızın mevcut durumları ortaya çıkarılmıştır. Sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri ortaya konmuştur" diye konuştu.

'Esnafımıza vizyon çizmeyi hedefliyoruz'

Esnafa vizyon kazandırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Yardımcısı Çiftci, “Temel bir hedefimiz var. Esnafımıza vizyon çizmek istiyoruz. Esnafımızın rekabetçi bir ortamda çalışıp işlerini büyütmesini istiyoruz. Bu yönde bakanlık olarak düzenli çalışıyoruz. Esnafımızın yarını bugünden iyi olacak" dedi.

Esnafın sürekli kredi kullanır hale geldiği yönündeki eleştirilere de değinen Çiftci, esnafın önceden banka kredilerine yaklaşamadığını, yeni düzenlemelerle kolayca kredi kullandığını ve işlerini geliştirdiğini söyledi.