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Ekonomi

Kasaplar, Bakan Fakıbaba ile görüşecek

İZMİR, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın talimatıyla, iki zincir markette satılmaya başlanan ithal etin kalitesine dair tartışmalar sürerken, kasaplar yarın Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşecek

06 Kasım 2017 19:38

İZMİR, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın talimatıyla, iki zincir markette satılmaya başlanan ithal etin kalitesine dair tartışmalar sürerken, kasaplar yarın Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşecek.
İki zincir markette kilosu 29-31 lira arasında ithal et satılmasına tepki gösteren kasaplar yarın saat 19.00\'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşecek. İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, kendisinin de katılacağı toplantıda Bakan Fakıbaba\'dan kasaplara da aynı imkanın tanınmasını isteyeceklerini söyledi. Yücelmiş, \"Devlet bizi haksız rekabetin içine sokmasın. Küçük esnafın zaten sıkıntısı vardı, bu kararla yok olmanın eşiğine geldi\" dedi.

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