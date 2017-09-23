Kasap dükkanını basıp 2 kişiyi bıçakladı

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR\'İN Tire İlçesi\'nde 39 yaşındaki D.S., girdiği kasap dükkanında işyeri sahibi Mehmet Ali Karabağlı ile çalışanı 32 yaşındaki Oktay Emsen\'i bıçakla yaraladı.

Olay, dün saat 16:00 sıralarında, Fevzi Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. Ailesiyle husumet yaşayan Mehmet Ali Karabağlı\'nın işlettiği kasap dükkanına giden D.S., burada çalışan Oktay Emsen ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışmayı duyüan Karabağlı da dükkana geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.S., yanındaki bıçağı çekip, Emsen ve Karabağlı\'yı bıçaklayarak kaçtı.

Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Emsen\'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, D.S.\'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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