Kasada unutulan cüzdanı çaldı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir alışveriş merkezindeki mağazanın kasasında ödeme yapan müşterinin kasada unuttuğu cüzdanı çalan Ahmet Gündoğdu, güvenlik kamerası görüntüsünden yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi\'nde bir alışveriş merkezindeki bir giyim mağazasında alışveriş yapan Yusuf Orak, kasaya ödemeyi yaptıktan sonra ayrıldı. Orak, içinde kimlik, banka kartı ve 700 lirası bulunan cüzdanını kasada unuttu. Cüzdanının cebinde olmadığını fark eden Orak, mağazaya geri döndüğünde bıraktığı yerde bulamadı. Bunun üzerine polise haber verdi. Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, cüzdanın Ahmet Gündoğdu adlı müşteri tarafından alındığı saptandı. Polis, Gündoğdu\'yu Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi\'nde yakalayarak gözaltına aldı. Gündoğdu\'nun kentteki bir hastanede de cep telefonu çaldığı tespit edildi.

Emniyetteki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul eden, ancak cüzdanda 700 değil, 200 lira olduğunu öne süren Gündoğdu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Gündoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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