Kasada fındık, tamponda zehir

T24

ZULA ARKA TAMPON





BİR AYDA 40 OPERASYON



Narkotik polisi, dört aylık takip ardından 'Ayaz' olarak bilinen çetenin yurtdışına uyuşturucu göndereceği bilgisine ulaştı. Polis 27 Ocak'ta harekete geçti ve helikopterle takip edilen TIR aracını Küçükçekmece turnikelerde durdurdu. Fındık yüklü TIR aracının dorseyle çekici arasına saklanmış zulada 155 kilo 200 gram eroin bulundu. TIR şoförü Servet T., gözaltına alındı. Servet T. fındığı Hollanda'ya götürdüğünü ancak eroinden haberi olmadığını söyledi.Polis, Ayaz çetesinin bir gün sonra da bu kez otomobille eroin sevkıyatı yapacağını öğrendi. Plakası belirlenen araç takibe alındı. Kartal'da durdurulan aracın ön ve arka tamponuna zulalanmış 20 kilo 500 gram eroin bulundu. Soruşturma kapsamında eroinin sahibi olduğu öğrenilen Ahmet A. Lokman A., Zafer U., Birol A., Fevzi U., Şerif E., Binali Ö. ve Sedat M. gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan zanlıların Ayaz Ailesi'ne ait eroini Hollanda'daki müşterilerine göndermek istediği belirlendi. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.POLİS yeni yılın ilk ayında İstanbul'da 40 operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 174 zanlıdan 155'i tutuklandı. Operasyonlarda toplam 234 kilo 735 gram eroin, 495 kilo 660 gram esrar, 299 kilo 298 gram kokain, 2 kilo afyon sakızı, 150 gram metanfetamin ve 55 adet ecstasy hap ele geçirildi.