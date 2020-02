Kasabın camına patileriyle dokunup kıyma istiyor

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'teki bir kasabın müdavimi olan \'Tekir\' isimli dişi kedi, arka ayaklarının üstüne kalkıp, patileriyle işletmenin pencere camına dokunup, et istiyor. Esnaf, her gün toplam 200 gram yağsız kıyma yiyen kediyi besliyor. Bu anlar, çevredekiler tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Tepe Mahallesi 61 Sokak\'taki bir kasaba her gün gelen \'Tekir\' adlı dişi kedinin hareketleri, görenlerin ilgisini çekiyor. Sokaktaki bir bakkalın yavruyken sahiplenerek büyüttüğü ve esnafın sevgilisi haline gelen 2 yaşındaki kedi, arka ayaklarının üstüne kalkıp, patileriyle kasabın pencere camına dokunup yemeğini istiyor. Yağsız kıymadan başka bir şey yemeyen kedinin bu halleri tebessüm ettiriyor. Vatandaşlar görüntüledikleri o anları sosyal medyadan paylaşıyor.

Kasabın işletmecisi İsa Kaya, \"Önce camı siliyor ve bizden kıyma istiyor. Günde 5 öğün gelip kıyma ister. Mahallemizin aslanı. Kedi denilecek bir yanı yok, aslan gibi. Kedinin bu hallerini müşterilerimiz, cep telefonu ile çekip sosyal medyada paylaşıyor\" dedi.



FOTOĞRAFLI