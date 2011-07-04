Kasa yapılan iğne kangren yaptı!

T24 - Konya'da tüp bebek tedavisi için özel bir hastaneye giden Saime Kayan'ın (28) serum iğnesinin damar yerine kasa yapılması sonucu kangren olan sol kolu kesildi. Hastane önünde basın açıklaması yapan kocası Hüseyin Kayan, “Bu hastaneye kucağıma bebek alabilmek için geldim. Eşimin kolonu kesip verdiler. Kolunun kesildiğinden eşimin haberi yok. Uyandığında ne diyeceğiz bilmiyorum” dedi.



Hurdacılık yaparak ailesini geçindiren Hüseyin Kayan (29), 12 yıldır çocuklarının olmadığını ve son 4 aydır tüp bebek tedavisi gördüklerini anlattı. Tedavi için gittikleri hastanede eşine serum tedavisi uygulandığını belirten Kayan, daha sonra eve geldiklerinde eşinin kolunun şiştiğini ve eşinin tekrar hastaneye gittiğini ifade etti. Çeşitli müdahaleler yapılan eşinin Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine dolmuşla gönderildiğini söyleyen Hüseyin Kayan, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) yapılan müdahalelere rağmen eşinin kolunun kangren olduğunu bildirdi. Kayan, bugün ise eşinin kolunun ameliyatta kesildiğini aktardı.



Bebek sahibi olmak için geldiğini hastanede bebek yerine kucağına eşinin kolunu verdiklerini gözleri dolarak anlatan Kayan, “Ben koluma çocuk almak isterken bu kolu bana verdiler. Bir hastane acil hastasını başka bir hastaneye dolmuşla göndermez. Devletin mazotu yok muydu ki eşimi dolmuşla gönderdiler. Buradan GATA’ya kadar ambulansla gönderiyorlar ama 10 kilometrelik yola bir ambulans vermediler. Eşimin doktoru ‘Benim 500 milyarlık sigortam var, sizinle uğraşamam’ diyor. Senin 500 milyarın bir kol eder mi, bir parmak eder mi? İnsan hayatı bu kadar mı ucuz? Ne yapayım ben bu kolu hemşerim.” İfadelerini kullandı.



Hastane ve doktor hakkında yasal süreci başlatacağını dile getiren Kayan, “Devlet bu kadar aciz mi? Bu ambulans burada niye yatıyor. Süs diye mi koydular. Tıptaki doktorlar ‘36 saatlik gecikme var’ diyor. Zamanında sevk etmiş olsaydı böyle olmazdı. Sorumlu doktor her şey normal diyor. Normal olan bu kesik kol mu? Ben yüzük taktığım parmağı şimdi toprağa vereceğim” diyerek gözyaşı döktü.



Hastanın kolunun kesildiğinden haberi olmadığını ‘dikiş attıracağız’ diyerek hastaneye getirdiklerini anlatan acılı eş, “Uyandığında ne diyeceğiz bilmiyorum.” Dedi.



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