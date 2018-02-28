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Kasa hırsızları kısa sürede yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da girdikleri işyerindeki çelik kasayı açıp, içindeki 15 bin Rus rublesi ve 25 bin dolar değerindeki pırlantayı alıp kaçan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı

28 Şubat 2018 18:39

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da girdikleri işyerindeki çelik kasayı açıp, içindeki 15 bin Rus rublesi ve 25 bin dolar değerindeki pırlantayı alıp kaçan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
​Serik İlçesi\'nde gece bir işyerine giren iki kişi, içeride bulunan kasayı, yanlarında getirdikleri levye ve aletlerin yardımıyla açarak içindeki 15 bin Rus Rublesi ile 25 bin dolar değerindeki pırlantaları alıp kaçtı. Hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 
İşyeri sahibi, sabah hırsızlık olayını fark edip, polise haber verdi. Harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerinde ve çevrede bulunan kameralarının görüntülerini inceledi. Polis, hırsızlık olayını B.A. ile M.A\'nın gerçekleştirdiğini belirledi.
Şüphelileri, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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