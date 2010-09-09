Kasa altında esrar deposu

T24 - Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana karayolu kent merkezi girişinde dün sabah yol kontrol uygulaması yaptığı sırada, plakası açıklanmayan bir kamyoneti durdurdu.





Yapılan aramada kasasının altına özel olarak yapılan yaklaşık 1.5 metre eninde, 2 metre uzunluğundaki zula bölümünde satışa hazır paketler halinde yaklaşık 200 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Halil Ersun (25) ile Kemalettin Ertan (26) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

