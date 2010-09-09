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Yaşam

Kasa altında esrar deposu

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 200 kg esrar ele geçirdi.

09 Eylül 2010 03:00

T24- Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana karayolu kent merkezi girişinde dün sabah yol kontrol uygulaması yaptığı sırada, plakası açıklanmayan bir kamyoneti durdurdu.


Yapılan aramada kasasının altına özel olarak yapılan yaklaşık 1.5 metre eninde, 2 metre uzunluğundaki zula bölümünde satışa hazır paketler halinde yaklaşık 200 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Halil Ersun (25) ile Kemalettin Ertan (26) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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